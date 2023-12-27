Avustralya'da şiddetli yağış ve fırtına: Ölü sayısı 9'a yükseldi

Avustralya'nın doğusunda etkili olan fırtına, sağanak, dolu ve seller sebebiyle dokuz kişinin hayatını kaybettiği, on binlerce aboneye elektrik verilemediği açıklandı.

Avustralya'nın doğusunda etkili olan fırtınada dokuz kişinin hayatını kaybettiği, on binlerce hanenin halen elektriksiz olduğu açıklandı.

Victoria, New South Wales ve Queensland eyaletlerinde 25 ve 26 Aralık tarihlerinde yaşanan dolu ve şiddetli yağışlar sonrası 90 binden fazla hane elektriksiz kaldı, evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.

Moreton Körfezi yakınlarındaki Green Island açıklarında içinde 11 kişinin olduğu bir yat battı, üç kişi hayatını kaybetti. Gympie kasabasında iki kadın, sel sularına kapıldıktan sonra ölü bulundu. Brisbane'in güneyinde kaybolan 9 yaşındaki bir kız çocuğun da ölü bulunduğu açıklandı. Polis, Victoria'da sel sularının çekilmesi sonrası bir kadının kamp alanında ölü bulunduğunu, iki kişinin ise devrilen ağaçlar sebebiyle öldüğünü bildirdi.

10 SANTİMETREYİ AŞAN DEV DOLU YAĞIŞI



Queensland Eyalet yetkilileri, Queensland'ın güneydoğusuna 24 saatte 280 bin yıldırım düştüğünü ve 10 santimetreyi aşan 'dev dolu' yağışı görüldüğünü bildirirken, fırtına ve şiddetli yağışların vurduğu Victoria'da ise Melbourne kenti için fırtına, şiddetli rüzgar ve sağanak uyarısı yapıldı. Ayrıca Victoria'da Elmore kasabası başta olmak üzere bazı bölgelerde yolların sel nedeniyle ulaşıma kapatıldığı belirtildi.