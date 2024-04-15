Avustralya'daki AVM saldırısı: Bıçaklı saldırgan kadınları hedef almış

Avustralya'da bir alışveriş merkezinde altı kişiyi bıçaklayarak öldüren saldırganın özellikle kadınları hedef aldığı ortaya çıktı. Emniyet Müdürü Webb, "Suçlunun aklında ne vardı, bilmiyoruz" dedi.

Avustralya’da polis, Sidney'deki bir alışveriş merkezinde düzenlediği bıçaklı saldırıda altı kişiyi öldüren saldırganın doğrudan kadınları hedef aldığını açıkladı.

40 yaşındaki Joel Cauchi, büyük bir bıçakla etrafındakilere saldırarak beş kadın, bir erkek altı kişiyi öldürdükten sonra polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Olayda aralarında 9 aylık bir bebeğin de bulunduğu sekiz kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

'SALDIRGAN KADINLARA ODAKLANMIŞ'

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, emniyet yetkilileri Avustralya'nın ABC News kanalına yaptığı açıklamada Cauchi'nin saldırıda kadınlara odaklandığını söyledi. Öldürülen erkek, saldırıya müdahale etmeye çalışan 30 yaşındaki güvenlik görevlisi Faraz Tahir'di.

Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Emniyet Müdürü Karen Webb, “Videolar her şeyi anlatıyor, değil mi?" dedi ve şöyle devam etti: "Benim için çok açık, dedektifler için de çok açık… Saldırgan kadınlara odaklanmış ve erkeklerden kaçınmış. Suçlunun aklında neler vardı, bilmiyoruz. Bu yüzden dedektiflerin onu tanıyanlarla görüşmesi çok önemli."

9 AYLIK BEBEĞİN DURUMU İYİ

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de pazartesi günü ABC News'e yaptığı değerlendirmede "Cinsiyet dağılımı elbette endişe verici" dedi.

Yetkililer saldırının büyük ihtimalle Cauchi'nin 'akıl sağlığıyla bağlantılı' olduğunu belirtmişti. Webb, saldırının bir 'terör eylemi' olmadığını da kaydetmişti.

Olayda yaralanan 9 aylık kız bebeğin 38 yaşındaki annesi Ashlee Good da hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, Good'un saldırının hemen ardından bebeğini etraftakilere vermeye çalıştığını anlattı. Bebeğin ameliyat edildiği ve durumunun iyi olduğu kaydedildi. 40 yaşındaki saldırgan ise olay yerine gelen bir polis tarafından vurularak öldürüldü.

ÜLKE GENELİNDE BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLİYOR

İnsanların çığlık atarak kaçtığı anlatan başka bir görgü tanığı da "Polis onu vurmasaydı devam ederdi, öfke içindeydi" diye konuştu.

Avustralya'daki en büyük ve en popüler alışveriş merkezlerinden biri olan saldırının gerçekleştiği Westfield alışveriş merkezi, oldukça işlek bir bölgede bulunuyor. 15 Nisan Pazartesi günü ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi.