Avustralya'daki AVM saldırısı: Saldırganın kimliği açıklandı

Avustralya'nın Sydney kentindeki bir AVM'de altı kişiyi öldüren saldırganın kimliği açıklandı. İsminin Joel Cauchi olduğu açıklanan 40 yaşındaki saldırgan, polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Avustralya'nın Sydney kentindeki Westfield Bondi Junction alışveriş merkezinde altı kişiyi öldüren saldırganın kimliği açıklandı.



Büyük bir bıçakla etrafındakileri bıçaklayan 40 yaşındaki saldırgan Joel Cauchi beş kadın, bir erkek altı kişiyi öldürdükten sonra polis tarafından vurularak öldürüldü. Olayda aralarında bir bebeğin de bulunduğu birkaç kişi de yaralandı.



BBC Türkçe’nin haberine göre; yetkililer saldırının büyük ihtimalle Cauchi'nin "akıl sağlığıyla bağlantılı" olduğunu belirtti.



New South Wales Emniyet Müdürü Karen Webb Cauchi'nin özellikle kadınları hedef alıp almadığı sorusuna "soruşturmanın boyutlarından biri" olduğunu söyleyerek yanıt verdi.



Ancak Webb, saldırının bir "terör eylemi" olmadığını ve polisin "ideolojik bir motivasyon" olmadığına inandığını belirtti.



Komşu Queensland eyaletinden Cauchi'nin daha poliste kaydı olduğu belirtilirken, saldırganın Sydney'te tuttuğu küçük deponun, saldırının nedeniyle ilgili bir ipucu vermediği vurgulandı.



Olayda yaralanan 9 aylık kız bebeğin 38 yaşındaki annesi Ashlee Good da hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, Good'un saldırının hemen ardından bebeğini etraftakilere vermeye çalıştığını anlattı.



Bebeğin ameliyat edildiği ve durumunun hala kritik olduğu kaydedildi.

40 yaşındaki saldırgan olay yerine gelen bir polis tarafından vurularak öldü.

İnsanların çığlık atarak kaçtığı anlatan başka bir görgü tanığı "polis onu vurmasaydı devam ederdi, öfke içindeydi" dedi.



Ülkedeki en büyük ve en popüler alışveriş merkezlerinden biri olan saldırının gerçekleştiği Westfield alışveriş merkezi, oldukça işlek bir bölgede bulunuyor.

