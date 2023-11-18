Avustralya'dan Çin'in sonar kullanımına ilişkin açıklama: 2 dalgıç yaralandı

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, Çin savaş gemisinin uluslararası sularda sonar darbesi kullanımı nedeniyle açıklama yaptı. Açıklamada, Avustralya donanmasından 2 dalgıcın hafif yaralandığı duyuruldu. Çin ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Avustralya, Çin savaş gemisinin uluslararası sularda sonar darbesi kullanımı nedeniyle Avustralya donanmasından 2 dalgıcın hafif yaralandığını duyurdu.

Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, Çin'in destroyer savaş gemisiyle yaşanan "tehlikeli ve profesyonelliğe aykırı etkileşim" hakkında açıklama yaptı.

Marles, 14 Kasım'da uluslararası sularda seyreden Avustralya'nın "HMAS Toowoomba" adlı gemisinin, uluslararası denizcilik kanalları ve sinyalleri aracılığıyla, pervanelerine takılan balık ağlarının temizlenmesi için duracağını bildirerek, dalış faaliyetleri sırasında Çin savaş gemisine mesafesini korumasını talep ettiğini vurguladı.

Çin savaş gemisinin, bildirinin ardından duran Toowoomba'ya yaklaştığını ve sonarını çalıştırarak Avustralyalı 2 dalgıcı sudan çıkmaya zorladığını kaydeden Marles, söz konusu dalgıçların sonar darbeleri nedeniyle hafif yaralandığını belirtti.

Marles, ülkesinin Pekin'e yaşanan olaya ilişkin ciddi endişelerini aktardığını ve askeri operasyonların güvenli ve profesyonel bir tutumla sürdürülmesi çağrısında bulunduğunu ifade etti.

Çin ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.