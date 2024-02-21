Avustralya’dan 7 milyar dolarlık savaş yatırımı

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Avustralya, donanmasını iki katına çıkarmak ve modernleştirmek üzere 7 milyar dolar bütçe ayıracağını duyurdu. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, donanmaya güncellenmiş hava savunma ve saldırı yetenekleri bulunan 3 Hobart sınıfı hava savunma muhribi dahil 26 su üstü muharip gemi alınacağı kaydedildi.

Oluşturulacak filonun, yakın bölgedeki operasyonlar aracılığıyla deniz ulaşım ağı ve ticaretinin güvenliğinin sağlanmasında gerekli olduğu vurgulanan açıklamada, filonun 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en yüksek sayıdaki su üstü muharip gemilerinden oluşacağı belirtildi. Açıklamada, "Stratejik koşullarımız, konvansiyonel silahlı ve nükleer enerjiyle çalışan denizaltı filosunun eşlik edeceği daha büyük ve ölümcül su üstü muharip filo gerektiriyor." ifadesi yer aldı. On yıl içerisinde 7,3 milyar dolar harcanarak hayata geçirileceği aktarılan yeni plana göre, 26 su üstü muharip gemi arasında 6 Hunter sınıfı fırkateyn, 11 genel amaçlı fırkateyn ile 6 insansız da kullanılabilen büyük su üstü gemisi de bulunuyor.