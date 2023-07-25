Avustralyalı yüzücü Ariarne Titmus, kadınlar 400 metre serbestte dünya rekoru kırdı

Dünya Yüzme Şampiyonası'nda Avustralyalı sporcu Ariarne Titmus, kadınlar 400 metre serbestte 3.55.38'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı. ABD'li Katie Ledecky 3.58.73 ile ikinciliği elde etti.

Dünya Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Avustralyalı sporcu Ariarne Titmus, kadınlar 400 metre serbestte dünya rekoru kırdı.

Olimpiyat şampiyonu Titmus, Japonya'nın Fukuoka kentinde düzenlenen şampiyonada 3.55.38'lik derecesiyle dünya rekoruna gitti.

ABD'li Katie Ledecky 3.58.73 ile ikinciliği, Yeni Zelandalı Erika Fairweather 3.59.59 ile üçüncülüğü elde etti.