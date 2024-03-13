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Avusturya, 2 Rus diplomatı sınır dışı etti

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, 2 Rus diplomatın "diplomatik statüleriyle bağdaşmayan" eylemleri nedeniyle "istenmeyen kişi" ilan edildiğini ve 19’a Mart’a kadar ülkeyi terk etmelerinin istendiğini açıkladı.

Dünya
  • 13.03.2024 22:29
  • Giriş: 13.03.2024 22:29
  • Güncelleme: 13.03.2024 22:37
Kaynak: İHA
Avusturya, 2 Rus diplomatı sınır dışı etti
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

Avusturya, Rus diplomatları sınır dışı etti. Avusturya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Viyana Büyükelçiliğinde görevli 2 Rus diplomatın "diplomatik statüleriyle bağdaşmayan" eylemleri nedeniyle "istenmeyen kişi" ilan edildiği bildirilerek, 19 Mart’a kadar ülkeyi terk etmelerinin istendiği aktarıldı.

Bakanlık, Rus diplomatların "diplomatik statüleriyle bağdaşmayan" eylemleri hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.
Avusturya’nın 2020’den bu yana sınır dışı ettiği Rus diplomat sayısı 11'e yükselirken, Rusya, Avusturya’nın diplomatlara yönelik aldığı her sınır dışı kararına Avusturya’nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli Avusturyalı diplomatları sınır dışı ederek karşılık verdi.
Rusya, Avusturya’nın son sınır dışı kararına ilişkin açıklama yapmadı.

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