"Avusturya canavarı" Fritzl, tahliye edilebilir

Avusturya'da kızına cinsel istismarda bulunmaktan müebbet hapis cezası alan Fritzl, şartlı tahliye edilebilir. Krems Bölge Mahkemesi Sözcüsü Ferdinand Schuster, şahsın "sağlık durumu nedeniyle artık tehlike arz etmediği" söyleyerek hakimlerden oluşan bir heyetin ilerleyen haftalarda bir karar alacağını belirtti.

Avusturya'nın Krems kentine bağlı Amstetten kasabasında kızına 24 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu için 2009'da müebbet hapis cezasına çarptırılan Josef Fritzl, şartlı tahliye edilebilir.

Krems Bölge Mahkemesi Sözcüsü Ferdinand Schuster, Fritzl'in durumuna ilişkin hazırlanan uzman raporu doğrultusunda, hakimlerden oluşan bir heyetin ilerleyen haftalarda bir karar alacağını belirtti.

Schuster, 88 yaşındaki Fritzl'e yönelik uzmanların hazırladığı raporda, "şahsın sağlık durumu nedeniyle artık tehlike arz etmediği"ne dikkati çekildiğini aktardı.

Tutuklunun şartlı tahliye için gerekli 15 yılı tamamladığını belirten Schuster, 2023'te yürürlüğe giren yeni düzenlemelerin şahsın halihazırda tutulduğu cezaevinden çıkmasını kolaylaştırdığını ancak hakimlerin henüz kararını açıklamadığını, kararın yazılı olarak kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Kamuoyunda "Avusturya canavarı" olarak adlandırılan Fritzl, kızını evinin bodrumunda 24 yıl alıkoyarak fiziki şiddet ve cinsel istismarda bulunmuştu.

Olayın 2008'de ortaya çıkması ile Fritzl'in kızından 7 çocuğu olduğu, bunlardan birinin doğar doğmaz öldüğü tespit edilmişti.

"İhmal yoluyla cinayet, istismar, özgürlükten yoksun bırakma, ağır baskı, kölelik" suçlamalarıyla yargılanan Fritzl, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.