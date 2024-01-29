Avusturya da, UNRWA'ya desteğini askıya aldığını duyurdu

Avusturya, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) sağladığı finansal desteği askıya aldı.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İsrailli yetkililerin UNRWA çalışanlarından bazılarının 7 Ekim 2023'te Hamas'a destek verdiği iddiasının ardından ülkesinin kuruluşa verdiği desteği durdurduğunu bildirdi.

Nehammer, iddiaların kapsamlı, hızlı ve eksiksiz şekilde araştırılması talebinde bulundu.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da İsrail'in iddialarının şaşkınlık ve rahatsızlığa yol açtığı, bu nedenle bazı Avrupalı ülkelerin yaptığı gibi UNRWA'ya verilen finansal desteğin askıya alındığı kaydedildi.

Avusturya, BM'nin geçen yıl Gazze'ye yönelik acil insani ateşkes karar tasarılarına yönelik oylamada "hayır" oyu kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin, UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı. Kurum adı geçen 12 çalışanının işine son verildiğini duyurmuştu.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda, Japonya ve ABD, UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.