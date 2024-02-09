Aya Yorgi’de tahribat: Hazine arazilerine iş makinaları girdi, molozlar denize döküldü!

Çeşme'deki Aya Yorgi Koyu’nda, hazine arazilerine iş makinalarının girerek çalışma yaptığı öğrenildi. Çeşme Çevre Platformu Sözcüsü Ahmet Güler, "Aya Yorgi'nin binlerce yıllık yapısı tamamen tahrip ediliyor" diye konuştu.

BİRGÜN EGE

Çeşme'deki ünlü Aya Yorgi Koyu tahrip ediliyor. Koydaki Hazine arazilerine iş makinaların girerek çalışma yaptığı ve molozların ise denize döküldüğü belirtildi.

Çeşme Çevre Platformu Sözcüsü Ahmet Güler, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Doğal arkeolojik ve doğal olan 20 dönüme yakın arazideki tüm yüzey tıraşlandı, ağaçlar kesildi, zeytin ağaçları tahrip edildi. İş makinaları denizin içine girerek denizin içine moloz döktü ve burada bir yol açtı. Kıyı kenar kanuna göre dokunulması yasak olan alanda beach-kulüp yapılması için inanılmaz bir inşaat faaliyeti sürüyor. İnşaatı yapanlar hazine arazisini kiraladıklarını iddia ediyorlar ama ellerinde burada bu tahribatı yapabilecek herhangi bir resmi izin veya belge mevcut değil" diye konuştu.

"BİNLERCE YILLIK YAPI TAHRİP EDİLİYOR"

Güler şunları dile getirdi:

"Bu tahribat deniz kıyısından yukarıdaki bölgede de sürüyor burada kendilerine ait olan arsalar da inşaat yasağı mevcut olmasına rağmen belediyenin verdiği günübirlik kamp alanı izniyle doğa tahribatı son gaz devam ediyor. Yapılan tahribat bölge sakinlerince tüm resmi makamlara bildirilmesine rağmen hiç kimse müdahale etmiyor ve şu anda Aya Yorgi’in binlerce yıllık yapısı tamamen tahrip ediliyor. İnşaatçılar bu bölgeye dikenli teller çevrilerek halkın da denize ulaşması tamamen engellenmiş durumda. Bölge sakinleri ve çevreciler olarak bu tahribata karşı çıkacaklarını ilan ederek tüm makamlara şikâyet edeceğiz, gerekirse çok büyük eylemler koyarak Türkiye kamuoyunun dikkatini buraya çekeceğiz."