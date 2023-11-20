Ayağının altına İsrail bayrağı alan kişi başına silah dayadı

İzmir'de elinde Türk bayrağı olan kişi, yere serdiği İsrail bayrağının üzerine basıp, başına tabanca dayadı. Polis, kişiyi ikna etmeye çalışıyor.

İzmir’in Konak ilçesinde ayağının altına İsrail bayrağı alan bir şahıs, aracını yol ortasına bırakıp başına tabanca dayadı.

Cumhuriyet Bulvarı'na saat 13.00 sıralarında otomobili ile gelen bir kişi, araçtan inip, elindeki İsrail bayrağını yere serdi.

Daha sonra eline Türk bayrağı alan isminin Muhammet olduğu öğrenilen kişi, başına tabanca dayadı.

Bunun üzerine çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kişinin elindeki tabancayı bırakması için çabalarını sürdürüyor.