Ayasofya müzesinin işletmecisi akraba çıktı

Nevşin Mengü, Ayasofya’nın yabancı turistlere açılan üst katının işletmesini alan DEM Müzecilik’in AKP ile yakınlığı olduğu öne sürdü.

Ayasofya Müzesi'nin yabancı turistlere açılan üst katının işletmecisinin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un akrabası olduğu öne sürüldü.

Gazeteci Nevşin Mengü, YouTube kanalındaki yayınında söz konusu işletmeyi alan DEM Müzecilik’in AKP ile yakınlığı olduğu iddia etti.

Mengü, Ersoy’un kardeşinin karısının kız kardeşi Tuğba Esin’in DEM Müzecilik işletmesinin başkanı olduğunu söyledi.

Nevşin Mengü’nün paylaşımında şunları aktardı:

“Önce dükkan kapısı görünümlü kepenkle, sonra üst katta sözde geçici olarak yapılan laminant kaplamayla gündem oldu. En son Türkler üst kata 25 euro verip girebiliyor mu, giremiyor mu karmaşası var. Ayasofya’yı Dem müzecilik işletiyor.”