Aybaş duyurdu: Rakı fiyatlarına ‘maliyet’ zammı
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, rakıya yüzde 5 oranında 'maliyet zammı' geldiğini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Aybaş, Twitter paylaşımında rakıya yüzde 5 maliyet zammı geldiğini, asıl zamların yerel seçim sonrası ‘yağmur gibi yağacağını’ söyledi.
Aybaş paylaşımında, “Rakıya yüzde 5 oranında Maliyet zammı gelmiştir. Asıl büyük zamlar 1 Nisan itibarıyla yağmur gibi yağacaktır” ifadelerini kullandı.
Rakıya % 5 oranında Maliyet zammı gelmiştir. Asıl büyük zamlar 1 Nisan itibarıyla yağmur gibi yağacaktır. pic.twitter.com/MIDBbCd8s8— Özgür Aybaş (@AybasOzgur) February 21, 2024