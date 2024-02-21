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Aybaş duyurdu: Rakı fiyatlarına ‘maliyet’ zammı

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, rakıya yüzde 5 oranında 'maliyet zammı' geldiğini açıkladı.

Ekonomi
  • 21.02.2024 12:10
  • Giriş: 21.02.2024 12:10
  • Güncelleme: 21.02.2024 12:15
Kaynak: Haber Merkezi
Aybaş duyurdu: Rakı fiyatlarına ‘maliyet’ zammı

Özgür Aybaş, Twitter paylaşımında rakıya yüzde 5 maliyet zammı geldiğini, asıl zamların yerel seçim sonrası ‘yağmur gibi yağacağını’ söyledi.

Aybaş paylaşımında, “Rakıya yüzde 5 oranında Maliyet zammı gelmiştir. Asıl büyük zamlar 1 Nisan itibarıyla yağmur gibi yağacaktır” ifadelerini kullandı.

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