Aydın'da 2 katlı evde yangın: İşitme engelli çocuk hayatını kaybetti

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde 2 katlı müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında, 5 yaşındaki işitme engelli çocuk hayatını kaybetti.

Güncel 17.02.2024 16:20 Giriş: 17.02.2024 16:20

Güncelleme: 17.02.2024 16:26 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde bir evde çıkan yangında 5 yaşındaki işitme engelli çocuk hayatını kaybetti. Paşaköy Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil bir evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. SORUŞTURMA BAŞLATILDI İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası evde yapılan incelemede, işitme engelli Yusuf Murat Can'ın (5) yaşamını yitirdiği belirlendi. Can'ın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Hayvancılıkla uğraşan çocuğun anne ve babasının, yem vermek için ahırda bulundukları sırada yangının çıktığı öne sürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.