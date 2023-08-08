Aydın'da 'barınaktaki kangal köpeği öldürüldü' iddiası

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir süre önce mahsur kaldığı dereden alınarak barınağa getirilen kangal cinsi köpek ölü bulundu. Barınakta hayvanların bakımını gönüllü bir şekilde gerçekleştiren Akın Dönertaş, "Zehirlendiğini ya da boğulduğunu düşünüyoruz. Otopsiden sonra belli olacak" dedi.

İngilizce özel ders vererek kazandığı parayla ve hayvanseverlerin desteği ile 60'a yakın köpeğin beslenmesi ve kısırlaştırılması çalışmalarını gönüllü yürüten emekli öğretmen Akın Dönertaş, baktığı kangal cinsi köpeğin öldürüldüğünü ileri sürdü.

Sabah saatlerinde bulduğu köpeğin ağzından kan geldiğini ve dişlerinin yerlerde olduğunu ifade eden Dönertaş, "Gece saatlerinde olan bir olay. Hayvanımız katledildi. Çok üzgünüz. Araştırmalarımız sürüyor" dedi.

Fotoğraf: ANKA

"NUMUNELER ALINDI"

Olay hakkında bilgi veren Dönertaş şunları söyledi:

"5 ay önce barınağımıza Kaymakamlık tarafından getirilen 70 kilo ağırlığında 12 yaşındaki belinden gerisi felçli kangal köpeğimiz öldürüldü. Otopside belli olacak ama şu anki göstergelere göre zehirlenme ya da boğulma şüphesi var. Tellerin arkasından direğe doğru çekilerek zarar verilmiş. Dişleri dökülmüş, ağzından kan gelmiş. Zehirlendi mi dövülerek mi öldü otopsi raporunda belli olacak. Veterinerimiz tarafından numuneler alındı. Bu köpek katledildi. Ben bu köpeğe 5 aydır bakıyordum. Kimseye zararı yoktu. Kameranın olduğu yerden kör noktaya çekilmiş. 2 metre gitti mi yoruluyor, yürüyemiyordu. Normal yaşam alanında 15 metre ileriye götürülerek öldürülmüş. Kameranın çekemeyeceği bir noktaya götürülmüş. Bugün polise başvurduk, mobese kameralarının olayı görüntüleyebileceğini düşünüyoruz.

"KASITLI OLARAK SEÇİLDİ"

Web sitemizde bu köpeğimizle ilgili bir hikâye yayınlamıştık. Sokak hayvanlarına dikkat çekilmesini sağlamıştı. Kasıtlı olarak bu köpeğin seçildiğini düşünüyoruz. Trafik kazasında felçli kaldığını düşünüyoruz. Dere içerinde bir süre yarı aç yarı tok yaşamış. Kaymakam hanımın ricası ile buraya getirildi. Ben bakmayı kabul ettim. Geldiği günden bu yana aç susuz bırakmadım. Yürüyemediği için sürünmekten vücudunda yaralar oluşuyordu. Her gün bu yaralara spreylerini yapıyorduk. Hatta suyu bile ben ayağına götürüyordum. Ama maalesef ki sebebini bilmediğimiz bir şekilde köpeğimiz katledildi."