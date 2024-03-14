Aydın'da bir erkek 17 yaşındaki Ömür'ü silahla vurarak katletti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 19 yaşındaki İbrahim Olece, eski kız arkadaşı olduğu belirtilen 17 yaşındaki Ömür Arslan'ı silahla vurarak katletti. Olece, aynı silahla intihar etti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, tartıştığı 17 yaşındaki Ömür'ü tabancayla öldüren genç, aynı silahla intihar etti.

Nazilli'de yaşayan İbrahim Olece (19), saat 09.30 sıralarında kız arkadaşı olduğu iddia edilen Ömür Arslan'ın çalıştığı Uzun Çarşı'daki iç giyim mağazasına gitti.

Taraflar arasında burada yaşanan tartışma sırasında İbrahim Olece, yanındaki tabancayla Ömür Arslan'a ateş etti. Arslan olay yerinde hayatını kaybederken, Olece aynı silahla intihar etti.

İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Daha önce başka bir mağazada birlikte çalıştıkları öğrenilen Arslan ile Olece'nin cenazeleri, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın ardından İbrahim Olece’nin sosyal medyadaki silahla çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.