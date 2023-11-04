Aydın'da bir kadın köprüde ölü bulundu

Aydın'ın Buharkent ilçesinde iki çocuk annesi Ulviye Öztürk, Menderes Köprüsü'nde ölü olarak bulundu.

Aydın'ın Buhrkent ilçesinde, akşam saatlerinde evden ayrıldıktan sonra kendisine ulaşılamayan Ulviye Öztürk, köprüde ölü bulundu.

Olay, Buharkent ilçesi Menderes Mahallesi İstasyon mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam Savcıllı Mahallesi'ndeki evinden ilçe merkezinde işi olduğunu söyleyerek çıkan 2 çocuk annesi Ulviye Öztürk, bir daha geri dönmedi.

Eve dönmeyen kızlarından endişelenen ailesi, genç kadını aramaya başladı.

Sabah saatlerinde Menderes Köprüsü mevkiinde, yoldan geçen vatandaşlar genç kadının cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk incelemede Öztürk'ün hayatını kaybettiği tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Genç kadının ölüm haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, Öztürk'ün kesin ölümü yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.