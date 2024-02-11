Aydın'da BirGün okurları buluştu

Aydın'da BirGün gazetesi okurları bir araya geldi. Davette BirGün’le dayanışma vurgusu yapıldı. Barış İnce, "Gerçekleri yazmaya devam ediyoruz. Ülkeye sahip çıkmayı sürdüreceğiz" derken, Zeynep Altıok "BirGün'ü ve dayanışmayı daha da büyütmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

BirGün Ege

Aydın'da BirGün okurları dayanışma kahvaltısında buluştu. BirGün yazarları Barış İnce ve Zeynep Altıok'un katılım gösterdiği davette çok sayıda siyasi parti, kitle örgütü ve sendika temsilcisi yer aldı.

Etkinlikte ilk olarak konuşan Barış İnce, "Basın tarihi Türkiye tarihiyle beraber gidiyor. Karışık bir ilişkisi var. Liberal dönüşüm ile medya değişti. Gazeteci aileler değil zengin aileler medya patronu olmaya başladı. Hükümet ile ilişkilerde medyayı kullanmaya başladılar. Özelleştirme dalgasında medya bu durumu övdü. İşçi hakları gasp edilirken medya yine sustu. Biz de bunun üzerine bağımsız ve katılımcı bir gazete kurabilir miyiz tartışması yaptık. Kolektif bir yapı kuruldu. Patronsuz bir gazete amacıyla yola çıktık. Bize tepki gösterirler. 'Batar bunlar' dediler. 20 yıl oldu. Hala ayaktayız. Ekonomik olarak tabii zorluklar yaşıyoruz. Buna rağmen okurlarımız desteğiyle ayakta durmaya çalışıyoruz. Gezi'de herkes susarken biz gerçekleri yazıyorduk. Bunu halk gördü. Yanımızda oldu. Gerçekleri yazmaya devam ediyoruz. Ülkeye sahip çıkmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"BirGün HEP DİK DURDU"

Zeynep Altıok ise şunları dile getirdi:

"Bugün sistemli bir toplumsal yozlaşmayla arzu ettiği toplumu yaratmak ve iktidarını sürdürmek için eğitimden, medyaya, sivil toplum dayanışmasına karşı yoğun bir baskı ile karşı karşıyayız. Türkiye'nin siyasi tarihi içinde gerçekleri yazanlar, topluma ışık olanlar, aydınlar, gazeteciler hep hedef alındı. Susturmalar cinayetlerle, kıyımlarla, sansürle, yasaklar ve tutuklamalarla sürüyor. Yanı sıra dayanışma, örgütlenmenin önüne set çekerek toplumsal bilinç yok edildi.

Gazetemiz BirGün hep dik durdu. Gerçekleri aramaktan, yolsuzluk ve suistimalleri, özellikle laiklik karşıtı saldırıları açığa çıkartmaktan, toplumu aydınlatmaktan vazgeçmedi. Çok önemli bir seçimden çıktık. Çok önemli yeni bir seçim var önümüzde. Süreç o denli kötü işliyor ki her günümüz yılgınlıkla, sitemle, isyanla geçiyor. Bütün bunlara esir olmamak için mücadele gücümüzü dayanışmadan alıyoruz. Gerçeğin bu denli örtüldüğü, karartıldığı dönemde BirGün de bu anlamda da çok kıymetli. BirGün'ü ve dayanışmayı bu yüzden daha da büyütmemiz gerekiyor."