Aydın'da CHP'li Özlem Çerçioğlu bir kez daha kazandı

CHP'nin adayı Özlem Çerçioğlu, % 50,61 ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yeniden kazandı. Kentin 17 ilçesinin 13'ünde CHP, 4'ün de ise AKP kazandı.

Aydın'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı resmi olmayan sonuçlara göre kazananı belli oldu

Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na CHP'nin adayı Özlem Çerçioğlu % 50,61 seçildi. AKP'nin adayı Mustafa Savaş ise % 36,62'de kaldı.

17 ilçeden, 13'ünde CHP, 4'ünde ise AKP belediye kazandı.

Kuyucak'ta CHP'li Uğur Doğanca, Nazilli'de CHP'li Ertuğrul Tetik, Çine'de CHP'li Mehmet Kıvrak, Söke'de CHP'li Mustafa İberya Arıkan, Kuşadası'nda CHP'li Ömer Günel, Germencik'te CHP'li Burak Zencirci, Didim'de CHP'li Hatice Gençay, Efeler'de CHP'li Anıl Yetişkin, Koçarlı'da CHP'li Özgür Arıcı, Yenipazar'da CHP'li Melik Ercan, Sultanhisar'da CHP'li Osman Yıldırımkaya, Bozdoğan'da CHP'li Mustafa Galip Özel, İncirliova'da AKP'li Aytekin Kaya önde tamamladı.

AKP 4 İLÇEDE KAZANDI

Buharkent'te AKP'li Mehmet Erol, Karpuzlu’da AKP'li Hilmi Dönmez, Karacasu'da CHP'li Mustafa Büyükyapıcı ve Köşk'te AKP'li Nuri Güler seçildi.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KİMDİR?

11 Ağustos 1968'de Aydın Nazilli'de doğdu. Selçuk Üniversitesi Makine Resim Konstrüksiyon Bölümü'nden mezun oldu. 03 Kasım 2002 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 22. dönem CHP Aydın Milletvekili olarak parlamentoya seçildi. Aynı zamanda parlamentoda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda görev aldı. 22 Temmuz 2007'de 23. Dönem CHP Aydın Milletvekili olarak yeniden seçildi. TBMM Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi olarak görev yaptı. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde partisinin ve Aydın Belediye Başkanı seçilerek kentin ilk kadın belediye başkanı oldu. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Halen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Özlem Çerçioğlu, İngilizce bilmektedir.