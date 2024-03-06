Aydın'da CHP'ye ait afişler polis tarafından kaldırılıyor

Aydın'da CHP'li Büyükşehir Belediyesi’ne ait pankartların kaldırılması yönünde karar alındı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Barış Altıntaş, YSK'ye itiraz edeceklerini açıkladı.

Aydın'da CHP'li Büyükşehir Belediyesi’ne ait pankartlar polisler tarafından kaldırılmak istendi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) isimli ve fotoğraflı olan propaganda afişlerinin kaldırılması yönündeki karar Aydın’da uygulanmaya başlandı.

Gazete Aydın'dan Ali Fırat Özbulat'ın haberine göre Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait tüm afişler polisler tarafından kaldırılmak istendi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi yetkilileri duruma itiraz etti. İsim ve fotoğraf olmayan afişlerin kaldırılmaması yönünde Büyükşehir Belediyesi ve CHP yetkilileri polislerle görüşme yaptı.

Görüşmede Büyükşehir yetkilileri, emniyet güçlerine bu konudaki itirazlarını YSK’ye bildireceğini iletti.

Polisler, tartışmalara konu olan pankart ve afişleri kaldıracak.

Yapılacak olan itiraz sonrası YSK, pankartların yeniden asılıp asılmayacağına karar verecek.

"İTİRAZIMIZI YAPACAĞIZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Barış Altıntaş, şunları kaydetti:

“Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) bazı siyasi partilerin itirazı neticesinde İsim ve fotoğraflı olan propaganda içerikli afişlerin sökülmesi yönünde bir kararı var. Bu karara saygımız sonsuz. Bunun dışında Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin isim ve fotoğraf olmayan ve hizmetlerimizi belirttiğimiz afişlerin kaldırmasında bir sıkıntı var. Bu karar uygulanıyor. Büyükşehir ‘bu kadar yol yaptı’ yazılı bir pankartı asamazsın ama ‘Büyükşehir çalışıyor’ gibi yazılı pankartı yayımlayabilirsiniz diye değişik uygulaması var. Bu çelişkiden dolayı da yetkili arkadaşlarla bir anlaşmazlık oldu. Bununla ilgili görüştük. YSK’nin kararlarını uyguluyoruz. Maddenin bizi ilgilendiren kısımlarıyla ilgili de itirazlarımızı yapacağız.”