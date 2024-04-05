Aydın'da evde çıkan yangında bir bebek hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle tek katlı bir evde çıkan yangında 2 yaşındaki Mehmet Oğuz isimli bebek hayatını kaybetti. Mehmet bebeğe bakan işitme engelli babaannenin ise hayvanlara yem almak için evden ayrıldığı sırada yangının çıktığı belirtildi.

Güncel 05.04.2024 14:03 Giriş: 05.04.2024 14:03

Güncelleme: 05.04.2024 14:08 Kaynak: AA

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