Aydın'da sele kapılan 3 kişi öldü

Aydın Söke'de sağanak nedeniyle oluşan sele kapılan 3 kişi yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Söke ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan sele kapılan 3 kişi öldü, kaybolduğu bildirilen 1 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, dün gece başlayan sağanak, Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde sele neden oldu. Tarım alanları, yollar sular altında kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Selin yaşandığı bölgelere itfaiye, jandarma, polis, AFAD, DSİ ve Karayolları ekipleri sevk edildi. İzmir'den de bölgeye takviye ekipler yönlendirildi.

Söke ilçesine bağlı Demirçay Mahallesi'nde gece düzenlenen nişan törenine katılan Hacer-Ali Alptekin çifti ile Erhan Kavaklıçay, aynı otomobille evlerine dönmeye çalışırken sel sularına kapıldı.

Otomobil, mahalle meydanından yaklaşık 1 kilometre ilerideki dere yatağında, park halindeyken sel sularına kapılarak sürüklenmiş 4 araçla bulundu. Otomobilden Hacer Alptekin ile Erhan Kavaklıçay'ın cenazeleri çıkarıldı. Ali Alptekin için de arama çalışması başlatıldı.

Söke'ye bağlı Güneyyaka Mahallesi'nde sel sularına kapılan Nurten Sivritaş'ın cenazesine arama çalışmaları sonucu ulaşıldı.