Aydın'da üniversite sınavına hazırlanan genç kadın odasında ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde üniversite sınavına hazırlanan 19 yaşındaki genç kadın ailesi ile birlikte yaşadığı evdeki odasında ölü bulundu.

Aydın’ın Efeler ilçesinde üniversite sınavına hazırlanan 19 yaşındaki Eylül B. ailesi tarafından odasında ölü olarak bulundu.

Olay, Kemer Mahallesi bir sitede öğle saatlerinde meydana geldi. Üniversite sınavına hazırlanan Eylül B. (19) odasından uzun süre çıkmadı.

Eylül B'nin odasına giren ailesi çocuklarını yatakta hareketsiz yatar halde buldu.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Eylül B.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Eylül B.’nin kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.