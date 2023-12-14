Aydın'da vahşet: Onlarca köpeği ve 3 tilkiyi zehirli etle kandırıp öldürdüler

Aydın’ın Köşk ilçesi yakınlarında henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çok sayıda sokak köpeği zehirlendi. Sabah uyandığında bir sürü köpeği ölmüş vaziyette görenlerin ihbarı üzerine bölgede inceleme yapan zabıta ekipleri Belediye Başkanı Nuri Güler’in talimatıyla soruşturma başlattı. Polis ve jandarma tarafından da el konulan olayda zehirli etlerin taşındığı kova poşete el konuldu.

Aydın’ın Köşk ilçesi yakınlarında henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çok sayıda sokak köpeği zehirlendi. Sabah uyandığında bir sürü köpeği ölmüş vaziyette görenlerin ihbarı üzerine bölgede inceleme yapan zabıta ekipleri Belediye Başkanı Nuri Güler’in talimatıyla soruşturma başlattı. Polis ve jandarma tarafından da el konulan olayda zehirli etlerin taşındığı kova poşete el konuldu.

Edinilen bilgiye göre; gece yarısı henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce Köşk Kaymakamlığı yakınında bulunan arazilerde ve Köşk Saman Pazarı Bölgesi’nde yaşayan sokak köpeklerine zehirli et dağıttı. Sabah uyanıp bölgeden geçen vatandaşlar yol kenarında ve bölgedeki arazilerin içerisinde çok sayıda sokak köpeği ile 3 adet tilkinin öldüğünü görünce durumu Köşk Belediye Zabıtasına ihbar etti. Bölgeye gelen belediye ekipleri de durumu polis ve jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler ölen sokak köpeklerinin ağızlarından köpükler geldiğini görünce zehirlenme şüphesi üzerinde durdu. Daha sonra alanda yapılan incelemede ise bir kova ve poşet içerisinde zehirli et atıkları bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından ölmüş sokak köpekleri ve tilkiler belediye ekipleri tarafından toplanırken, hem belediye hem de polis ve jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN TEPKİ

Programı dolayısıyla Ankara’da bulunan ve aynı zamanda veteriner hekim olan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, olayı kınayarak “Bugün Köşkümüzde sokak canlarımıza karşı menfur bir saldırı meydana gelmiştir. Bunu telin ediyorum. Lanetle kınıyorum. Biz de bu saldırın failleri ile alakalı çalışmalar başlattık. Zabıta ekiplerimiz anında müdahaleye başladılar. Bugün bu konuyla alakalı yapılacak olan bütün araştırmaların neticesini tekrar kamuoyu ile paylaşacağız. Bu işlemi yapanların faillerinin mutlaka bulunması gerektiğine inanıyorum” diyerek konunun takipçisi olacaklarını belirtti.