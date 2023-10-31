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Aydın'da zincirleme kaza: 23 yaşındaki motokurye hayatını kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Üç aracın karıştığı kazada 23 yaşındaki motokurye Güney Ayberk hayatını kaybetti.

Güncel
  • 31.10.2023 11:49
  • Giriş: 31.10.2023 11:49
  • Güncelleme: 31.10.2023 12:15
Kaynak: DHA
Aydın'da zincirleme kaza: 23 yaşındaki motokurye hayatını kaybetti
Fotoğraf: DHA

Aydın'da meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki motokurye Güney Ayberk hayatını kaybetti.

Kaza, Söke ilçesine bağlı Yenicami Mahallesi Bağarası Kavşağı'nda meydana geldi.

Saat 23.00 sıralarında Bağarası Mahallesi'nden Söke istikametine giden Güney Ayberk yönetimindeki 09 AKR 069 plakalı motosiklet, Didim yönüne gitmekte olan Ali Küçük'ün kullandığı 10 AKS 859 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

Bu sırada arkadan gelen İsmail Can idaresindeki 18 DH 075 plakalı otomobil de hafif ticari araca çarptı. 

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motokurye Güney Ayberk, ağır yaralandı.

Güney Ayberk / Fotoğraf: DHA

Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayberk, kurtarılamadı. 

Kaza ile ilgili  soruşturma başlatıldı.

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