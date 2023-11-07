Aydın Valiliği 3 kişinin öldüğü selin bilançosunu açıkladı

Aydın Valiliği, 3 kişinin öldüğü sel nedeniyle 64 konut, 20 ahır ile 11 iş yerinin zarar gördüğünü, toplamda 39 hayvanın da öldüğünü açıkladı.

Aydın Valiliği kentte meydana gelen selde onlarca konut, ahır iş yerleri zarar gördüğü çok sayıda hayvanın öldüğünü belirterek "Hasar tespit çalışmaları kapsamında Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ve ilgili tüm kurumlar saha çalışmalarına devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

Aydın Valiliği, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de kaybolduğu sele ilişkin açıklama yaptı.

64 konut, 20 ahır ile 11 iş yerinin zarar gördüğünün belirtildiği açıklamada, "Yoğun yağış sonrası arama ve kurtarma ekipleri ile iş makinaları derhal olay yerlerine yönlendirildi. Söke ilçesi Güneyyaka, Bağarası, Güzeltepe, Yeniköy, Demirçay ve Kisir Mahallesi'nde toplamda 30 konut, 12 depo, 13 ahır ve 3 ticarethane az hasarlı, 1 konut, 2 ahır ve 2 depo ağır hasarlı, 5 ahır, 1 depo ve 11 bahçe duvarının yıkık olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Kisir ve Demirçay Mahallesi'nde 6 iş yerinin, toplam 31 araba ve traktörün hasar gördüğü ifade edilen açıklamada, "Koçarlı ilçesi Haydarlı, Yağhanlı, Boydere, Akmescit, Dereköy Mahallesi'nde toplamda 12 konut, 1 kamyonet, 1 motosiklet hasar gördü. Karpuzlu ilçesi Hatıpkışla, Cumalar, Umcular Mahallesi'nde toplamda 21 konut, 2 iş yeri ile toplamda 4 araba ve traktörün hasar gördüğü tespit edilmiştir" bilgisi verildi.

"39 HAYVAN TELEF OLMUŞTUR"

Toplamda 39 hayvanın da sele öldüğünün aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarımsal ve hayvansal zararların tespiti amacıyla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin sahada yürüttüğü ön hasar tespitlerine göre ise ilçelerimizde toplam 3 bin 707 dekar tarım arazisinde ürün kaybı olmuş, küçük ve büyükbaş olmak üzere toplam 39 hayvan telef olmuştur. Hasar tespit çalışmaları kapsamında Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ve ilgili tüm kurumlar saha çalışmalarına devam etmektedir. Yaşanan sel afetinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 3 vatandaşımız tedavi gördükleri hastaneden taburcu olmuştur. Kaybolan 1 vatandaşımızı 07.11.2023 itibariyle 188 personel, 2 arama kurtarma köpeği ve 2 dron ile arama faaliyetlerine devam edilmektedir."