Aydın’da emeklilere destek

Aydın Büyükşehir Belediyesi, geçim sıkıntısı yaşayan ve evlerine et alamayan emekliler için yeni bir uygulama başlattı. Halk Ege Et marketlerinde başlatılan uygulamayla 'Emekli Kart'larını kullanan yurttaşlar, yüzde 20 indirimle et alabiliyor.

