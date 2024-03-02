Aydın’da emeklilere destek

Aydın Büyükşehir Belediyesi, geçim sıkıntısı yaşayan ve evlerine et alamayan emekliler için yeni bir uygulama başlattı. Halk Ege Et marketlerinde başlatılan uygulamayla 'Emekli Kart'larını kullanan yurttaşlar, yüzde 20 indirimle et alabiliyor.

BİRGÜN EGE

Aydın Büyükşehir Belediyesi, artan ekonomik kriz ve hayat pahalılığı sebebiyle geçim sıkıntısı yaşayan emekliler için yeni bir uygulama başlattı.

Büyükşehir Belediyesi’nin Halk Ege Et marketlerinde başlattığı uygulamayla yüzde 20 daha uygun fiyata evlerine et alabilen emekli yurttaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

İlk et alışverişini yapan 65 yaşındaki Erdal Gülle, "2 saat içerisinde kartımı aldım; bugün de geldim 500 liralık et aldım, yüzde 20 indirimle 400 lira para ödedim. Allah razı olsun belediyeden. Çok güzel, mükemmel bir hizmet. Bu hizmet emekliler için çok güzel bir uygulama. Ben iki senedir ilk defa bir kasaba et almaya giriyorum" ifadelerini kullandı.

38 yıl önce emekli olduğunu belirten Nevzat Uyar, "Ayda bir alacağımıza şimdi 15 günde bir kıyma alma şansımız olacak. Emeklilerimiz mağdur durumda, eziliyor. Bu hizmetten çok memnun kaldım” şeklinde konuştu. Yaptığı alışverişte 200 TL daha az ödeme yaptığını hatırlatan Salih Yıldız ise, “200 TL ucuza almak az bir şey değil. Televizyonlarda görüyoruz; et satılan bazı kurumlarda çok erken saatlerde 200-300 kişi sıraya girip et almaya çalışıyor. Ben beş dakika içerisinde geldim, aldım ve gidiyorum" dedi.

"AYDIN, SOSYAL BELEDİYECİLİKTE BAŞARILI"

Tahsin Pehlivanoğlu da "Bu hizmetten çok memnun kaldım. Ramazan ayında ihtiyacım olan eti aldım. Bu hizmet emekliler için süper bir hizmet. Emeklilerin durumu çok kötü, et yiyemez duruma düştüler. Tüketenler tüketti, fakat biz eti tüketemedik. Bu aldığım eti dışarıda 1500 TL’ye zor alırdım, şu an 1200 TL lira. En az 1 kilo et avantajım oldum" diye konuştu.

Yapılan uygulama için Çerçioğlu’nu tebrik eden emekli Hatice Dirik, "Emeklinin hali ortada, çok memnun kaldım. Çoğu insanın evine et çok zor giriyor. Belediyeler sosyal belediyecilik yapmak zorunda. Bu tür projeler çok önemli. Ben avukatlıktan emekliyim. İnsanlar gelip bir dava açacak ücreti bulamıyor, harçlar çok yüksek olduğu için dava açmaktan vazgeçiyorlar. Yaşamak mümkün değil. İnsanlar pazar yerlerinden akşam kalan sebzeleri seçiyor. Ben Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinden memnunum. Aydın sosyal belediyecilik anlamında başarılı bir şehir" şeklinde konuştu.