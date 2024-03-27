Ayhan Bilgen kendine oy veremeyecek
Kars’tan belediye başkan adayı olan Ayhan Bilgen, ikametgahı Çankaya’da olduğu için kendine oy veremeyecek. Bilgen, seçim günü Kars’ta olursa da oy kullanamayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Geçtiğimiz dönem HDP’den Kars belediye başkanı olarak seçilen ancak gözaltına alındıktan sonra istifa eden SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, bu seçimlerde Kars’tan bağımsız belediye başkan adayı olsa da kendine oy veremeyecek.
PolitikYol‘un haberine göre ikametgahı Ankara Çankaya’da bulunan Bilgen, bu yüzden seçimlerde kendine oy veremeyecek.
Bilgen’in oy kullanabileceği nokta ise Çankaya Timur İlköğretim Okulu 3040 no’lu sandık. Seçim günü Kars’ta bulunması beklenen Bilgen, Çankaya‘da da oy kullanamayacak.