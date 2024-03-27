Ayhan Bilgen kendine oy veremeyecek

Kars’tan belediye başkan adayı olan Ayhan Bilgen, ikametgahı Çankaya’da olduğu için kendine oy veremeyecek. Bilgen, seçim günü Kars’ta olursa da oy kullanamayacak.

Siyaset 27.03.2024 15:11 Giriş: 27.03.2024 15:11

Güncelleme: 27.03.2024 15:15 Kaynak: Haber Merkezi

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