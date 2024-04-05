Ayhan Bora Kaplan davasında yeni gelişme: Soruşturma izni istendi

Yurtdışına çıkmaya çalışırken yakalandıktan sonra organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle tutuklanan Ayhan Bora Kaplan dosyasında yeni gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaplan'ın tutuklandığı dönemde onun avukatlığını yapan Fatih Atalay hakkında Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakınlığıyla bilinen ve yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanan mafya lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni detaylar ortaua çıktı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, ilk duruşması 15 Nisan'da görülecek dava öncesi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan dikkat çeken bir başvuru geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaplan'ın tutuklandığı dönemde avukatlığını yapan Fatih Atalay için yaptığı incelemede dikkat çeken tespitlere ulaştı.

Savcılık, Fatih Atalay’ın o dönem yargıdaki nüfuzunu kullanarak Kaplan soruşturmasına müdahale ettiği ve yargıyı etkilemeye çalıştığı yönünde bulgular elde etti. Bulgulara ilişkin incelemesini tamamlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyu Adalet Bakanlığı’na taşıdı.

SORUŞTURMA İZNİ İSTEDİ

Savcılık, Kaplan adına lobi faaliyeti yürüttüğü, soruşturmaya müdahale ettiği, davalara yargıdaki gücünü kullanarak müdahale ettiği gerekçesiyle Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep etti.

Ancak savcılığın günler öncesindeki bu talebine bakanlığın henüz yanıt vermemesi kafalarda soru işareti bıraktı. Gözler şimdi Adalet Bakanlığı’ndan gelecek olan kararda.

AKP'Lİ VEKİL TAHLİYE İÇİN DEVREYE GİRDİ

Öte yandan eski AKP Ankara il Başkanı ve şu anda Ankara Milletvekili olan Murat Alparslan ile ilgili de önemli bir bilgiye ulaşıldı.

Alparslan'ın başkanlık yaptığı döneminde AKP Ankara İl Başkan Yardımcılığı yapan ve şu anda tutuklu bulunan Barış Kurt ve diğer sanıkların tahliyesi için hem Alparslan’ın hem de avukat Fatih Atalay’ın devreye girdiği iddia edildi.