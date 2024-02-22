Ayhan Bora Kaplan dosyası: İkinci gizli tanıktan kritik ifadeler

Organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın 'adamlarından' biri 9 kasımda gizli tanık olarak ifade verdi. Gizli tanık Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında açığa alınan emniyet müdürleri Oben Özay ve Mukadder Kardiyen'in çeteyle ilgili faaliyetlerini anlattı.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakın olduğu belirtilen ve suç örgütü kurduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Kaplan ile yakın ilişkileri olduğu gerekçesiyle açığa alınan emniyet müdürleri Oben Özay ile Mukadder Kardiyen’in çeteyle ilgili faaliyetleri gizli tanığın ifadesine yansıdı.

Haber10'dan Ersin Eroğlu'nun haberine göre; Ayhan Bora Kaplan’ın adamlarından biri gizli tanık olarak 9 Kasım 2023’te verdiği ifadede eski Asayiş Müdürü Oben Özay’ın nüfuzunu kullandığını ve ‘çökülecek’ mekanlara sıklıkla emrindeki polislere ‘uygulama’ yaptırdığını öne sürdü.

İddiaya göre Oben Özay, daha öncxe de Kaplan’a ait mekanlarda sık sık ‘uygulama’ yaptırırmış ama Kaplan ona rüşvet verince ‘uygulama’lar sona ermiş.

Oben Özay’ın polis memurlarını göndererek uygulama yaptırdığı ve Ayhan Bora Kaplan’dan pay aldığı gizli tanığın ifadesinde şöyle yer aldı:

“Bora Kaplan’ın gayri resmi sahibi olduğu altı adet lokanta vardır. Bu lokantaların isimleri Winner, Winner Plus, Çalkala, IVY, Panderas, Olsun Varsın isimli iş yerleridir. Lokantaların işletme sahipleri S.D., ve C.G., isimli şahıslardır. Bir dönem bu lokantalara polisler sürekli uygulama yapmaktaydı, bunun üzerine Bora Kaplan Emniyet Müdürü olan Oben isimli şahsa bu işyerlerinden elde edilen gelirin bir miktarını düzenli olarak vermeye başladı. Oben isimli müdür kendisine verilen parayı az bulduğu dönemlerde artırılmasını isterdi. Bu anlaşmadan sonra bu iş yerlerine polis uygulaması yapılmamaya başlandı. Bunu dışında Oben isimli müdür duyduğum kadarı ile Klarnet isimli eğlence mekanının Bora Kaplan’dan önceki sahibine uygulama adı altında polis gönderir, baskı yaptırırdı. Bu uygulamayı yapmaya genel olarak Togi lakaplı Tugay isimli polis giderdi. Sahibi baskılara daha fazla dayanamayarak bu mekanı Bora Kaplan’a devretmiştir. Ayrıca Oben isimli müdürün gayri resmi sahibi olduğu İstanbul yolu üzerinde meyhane olarak kullanılan bir iş yeri vardır. Bu işyerinin açıldığı dönem pandemiden hemen önceydi. Pandemi döneminde ise bütün yerler kapalı iken sadece bu yer açık olarak faaliyet yürütürdü.”

"TOGİ LAKAPLI POLİS İŞLETME SAHİPLERİNİ YERE YATIRIRDI"

Gizli tanık ifadesinde Ayhan Bora Kaplan’ın devralmak istediği işyerlerine Oben Özbay’ın gönderdiği uygulama yapan polislerin tavrını da şöyle anlattı:

“Togi lakaplı ismini Tugay olarak bildiğim ve Gasp Büro Amirliğinde çalıştığını bildiğim polis memurudur. İsmini Oben olarak bildiğim Emniyet Müdürü Bora Kaplan ile birlikte çalışır. Oben isimli müdürün örgüte katkısı şu şekildedir. Bora Kaplan suç örgütünün amaçları doğrultusunda bir eğlence mekanını örgüt üyesine dahil etmek istediğinde Oben isimli müdür söz konusu işyerini baskı altına alır. Bunu da şu şekilde yapar, işyerinde idari denetimleri artırır, sigara kontrolü, asayiş uygulamaları söz konusu mekanda sıklıkla yapılır. Bu da belirtilen mekanlarda müşteri kaybı oluşturarak mekanların işletmelerine zarar verir. Bu şekilde zarara uğrayan işletmeciler ise mekanı ölü fiyatına suç örgütüne devretmeye mecbur bırakılır. Bora Kaplan’a ait Klarnet unvanlı işyeri tamamen bu yöntemle örgüte dahil edilmiştir. Togi lakaplı polis memuru eğlence mekanlarında şiddete meyilli kişiliğiyle tanınır. Bildiğim kadarıyla hakkında bir sürü olay vardır. Yukarıda bahsetmiş olduğum işletmecilere uygulanan baskıda Togi lakaplı polis memuru da sürece dahil olurdu. Asayiş ekipleri tarafından yapılan baskınlarda özellikle işletme sahiplerine karşı yere yatırmak, herkesin içerisinde bu suretle rencide etmek şeklinde eylemlerde bulunur. Eğlence mekanlarında bu tavırları sebebiyle çoğu eğlence mekânı işletmecisi Togi lakaplı polis memurundan çekinir.”

Gizli tanığın ifadesindeki ikinci isim ise yine Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alınan Emniyet Müdürü Mukadder Kardiyen. Mukadder Kardiyen’in sevgilisinin ortağını pasifize ettiğini ve devreye Ayhan Bora Kaplan’ın kardeşi Muhammet Kaplan’ın girdiğini belirten gizli tanık şöyle devam etti:

“Çankaya Yıldız’da bulunan Panderas isimli alkollü mekanın bildiğim kadarı ile iki ayrı sahibi vardı. Sahiplerinden biri Özlem Bulut isimli şahıstı, bu şahsın mekana bildiğim kadarı ile % 35 ortaklığı vardı. Diğeri ise soy ismini bilmediğim Rıdvan isimli şahıstı. Bu şahsın bu iş yerine ortaklığı ise % 65 ti. Bildiğim kadarı ile Özlem Bulut isimli şahıs ile Emniyet Müdürü Mukadder Kardiyen sevgiliydi. Ben Mukadder Kardiyen’i Özlem Bulut’un yanında hiç görmedim. Sadece sevgili olduklarını duydum. Duyduğum kadarıyla Emniyet Müdürü Mukadder Kardiyen, Özlem ile Panderas isimli mekanın diğer ortağı Rıdvan isimli şahsı pasifize etmek istediler. Bunu Rıdvan’ı iş yeri içerisine sokmayarak yaptılar ve elde edilen geliri tamamen kendileri almaya başladı. Daha sonra Rıdvan ise Muhammet Kaplan’ın yanına giderek durumu anlatır ve yardımcı olmasını ister. Bunun üzerine Muhammet Kaplan söz konusu mekanda kavga çıkartılması için birini görevlendirmiş. Görevlendirdiği kişi de talimatı yerine getirmiş. Muhammet Kaplan devam eden süreçte Özlem Bulut’u işyerinden çıkartmış ve kendisine bu mekanın %35 ortağı benim demiş.”

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