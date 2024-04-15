Ayhan Bora Kaplan hakim karşısına çıktı: Tüm suçlardan sorumlu tutuldu

Yurtdışına çıkmaya çalışırken yakalandıktan sonra organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle tutuklanan Ayhan Bora Kaplan'ın da aralarında olduğu 28’i tutuklu 61 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü. Dava, yarın devam etmek üzere ertelendi.

Ankara’da merkezli organize su örgütü Kaplanlar'ın lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan'ın arasında bulunduğu 28’i tutuklu 61 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması Sincan Cezaevi içerisindeki duruşma salonunda başladı. Sanıklar savunma yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi “Ayhan” kod adlı sanık Bora Kaplan ile diğer yönetici sanıklar Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik’in aralarında bulunduğu 61 sanık “suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek”, “kasten öldürme”, “nitelikli kasten öldürme”, “kasten yaralama”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “nitelikli yağma”, “eziyet”, “suç delillerini yok etme”, “gizleme veya değiştirme”, “suç üstlenme ve suçluyu kayırma” suçlarından cezalandırılması talep edildi.

İddianamenin özetinin okunması ve sanıkların kimlik tespitinin ardından mahkeme heyeti başkanı, salonda Ayhan Bora Kaplan'ın 5 avukatının bulunduğunu, yalnızca 3 avukatla duruşmaya katılabileceğini bildirdi. Bunun üzerine 2 avukat salondan çıktı.

Duruşmada, sanık savunmalarına geçildi.

SANIKLAR SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sanık Adnan Kaplan, Erkan D'nin şikayeti üzerine gözaltına alınıp tutuklandığını anlattı. Bir barın otoparkında çalıştığını, yaşanan olaylarla alakalı bir bilgisi olmadığını öne süren Kaplan, tahliyesini talep etti.

Sanık Ali Dönmez, oto kiralama işiyle uğraştığını, 2018'de bazı işletmelerde vale olarak görev yaptığını aktardı. Herhangi bir suç örgütüne üye olmadığını savunan Dönmez, "Ben çalışırken Fethi Koyuncu da valelik yapıyordu ama sorumluydu. Maaşlarımızı kendisinden alıyorduk. Müdürlerle fazla bir ilişkimiz olmazdı. Mekanların kime ait olduğunu bilmiyorum. Örgüte üye değilim tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu. Dönmez, tape kayıtlarında geçen "arkadaş" tabirini bozuk para istemek için kullandığını da savunmasına ekledi.

Sanık Ali Şallı, oto kiralama şirketi olduğunu, herhangi bir suç örgütüyle ilişkisinin bulunmadığını iddia etti. Yazılı savunmasını mahkemeye sunan Şallı, "Ben neden yattığımı bilmiyorum, geciken adalet benim nezdimde adalet değildir. Hasta bir eşim var. Bu sebeplerden dolayı tahliyemi talep ediyorum. Aksi takdirde en yüksek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi.

Sanık Arif Buğra Meşen de 2018-2019 yılları arasında bir barda valelik yaptığını, sanıklardan bazılarını bu nedenle tanıdığını söyledi. Vale olarak suç örgütüne nasıl üye olduğunu anlamadığını ifade eden Meşen, "Ben Bora Kaplan dediğiniz adamı hiç tanımam. Nezarette ses tonunu ilk defa duydum. 8 aydır tutukluyum, hiçbir suça karışmadım, hiçbir örgüte üye değilim, tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sanık Barış Kurt, Kaplan'ı daha önce kız arkadaşıyla gittiği bir mekandan tanıdığını, onun haricinde kimseyi tanımadığını ileri sürdü. Savcılık sorgusunda siyasi görevleri nedeniyle Erkan D. ile Ayhan Bora Kaplan'ı tanımadığını söylediğini aktaran Kurt, "Ankara'da 2003 yılında kurduğum şirkette çalışmaya başladım. Erkan D'yi Samsun'dan tanımışlığım var. Çok samimiyetim yok. Maltepe'de denk geldik. Zaman zaman ofisime uğrardı" diye konuştu. Sanıklardan Ayhan Bora Kaplan'ı da tanıdığını ifade eden Kurt, ancak herhangi bir örgütsel faaliyetlerde bulunmadığını savundu.

Kaplan ile suç örgütü şüphelisi 28'i tutuklu 61 sanığın yargılandığı dava, yarın devam etmek üzere ertelendi.