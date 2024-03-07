Ayhan Bora Kaplan soruşturması: Hem eşi hem sevgilisi üzerinden malları aklamış

'Suç örgütü lideri olmak' suçundan tutuklanan Ayhan Bora Kaplan'ın elde ettiği haksız kazancı akladığı 26 kişiye ilişkin MASAK raporunda dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Rapora göre, Kaplan’ın, sevgilisi Ceren Binnur Kara üzerinden mal varlığını akladığı tespit edildi. Kaplan’ın, sevgilisi adına aldığı lüks otomobil ile restorana tedbir konulurken eşinin adına faaliyet yürüten 3 şirkete de kayyum atandı.

Ankara'da yeraltı dünyasında "Kaplanlar" olarak bilinen suç örgütünün yönettiği iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan'a ilişkin soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşandı.

Halktv.com.tr'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, 5 Mart'ta Ayhan Bora Kaplan'ın örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Kaplan’ın eşi Nazlı Kaplan, yeraltı dünyasının bilinen isimlerinden ‘Kürt Ahmet’ lakaplı Ahmet Turgut’un yeğeni Nihal Akbaba ve Salih Durbaba’nın da aralarında olduğu 30’a yakın kişi göz altına alındı.

Anılan kişilerin göz altına alınmalarının gerisinde ise, Ayhan Bora Kaplan’ın elde ettiği milyarlarca liralık haksız kazancı aklamaları suçlaması yer alıyor.

MAL VARLIĞINI AKLAMAK İÇİN 26 İSMİ KULLANDI

Hazırlanan 423 sayfalık MASAK raporu, Kaplan’ın, mal varlığını aklamak için 26 ismi kullandığı anlaşıldı.

Rapora göre, Kaplan, Agriola Tarım A.Ş, hamburger zinciri şirketi olan Dexas Gıda AŞ ve Eymen Yiyecek İçecek AŞ şirketini 38 yaşındaki eşi Nazlı Kaplan adına kaydetti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarına göre, sekreterlik ve garsonluk yaptığı anlaşılan Nazlı Kaplan’ın adına biri villa iki gayrimenkulün de olduğu belirtildi.

SEVGİLİSİNİN ADINA LÜKS OTOMOBİL ALDI

Ayhan Bora Kaplan’ın, eşinin yanı sıra sevgilisi Ceren Binnur Kara (34) adına da mallarını kaydettiği anlaşıldı. Kara’nın, Kaplan’ın sevgilisi olduğu bilgisi MASAK raporunda yer aldı. Rapora yansıyan SGK kayıtlarına göre, Kara, dansçılık, garsonluk gibi işlerde çalışmış görünüyor. Kaplan’ın, Kara adına lüks bir BMW otomobil aldığı, yeme içme sektöründe faaliyet gösteren CBK Yiyecek İçecek isimli şirketi kurduğu anlaşıldı. Soruşturma ile birlikte şirkete kayyum atandı, otomobile de el konuldu.

KAPLAN'IN 15 GAYRİMENKULÜ AKP’Lİ İSİMDE

MASAK raporuna göre, Ayhan Bora Kaplan’ın mal varlıklarını aktardığı bir diğer isim ise kendisi gibi tutuklu bulunan AKP Ankara il yöneticisi Barış Kurt oldu. Raporda, Kurt adına görünen çok sayıda şirket, lüks otomobil ile biri villa 15 gayrimenkulün, Kaplan’a ait olabileceği kaydedildi. Bu arada Barış Kurt, Ayhan Bora Kaplan ve adamlarının darp edip dişlerini söktükleri Erkan Doğan’a yönelik eylemlerin azmettirici olmakla suçlanıyor.

ÇETE LİDERİ, DİYET YEMEKLERİ YAPIYOR

Yargılanacağı davada iki cinayet, çok sayıda adam yaralama ve tefecilik gibi bir dizi suçlama ile karşı karşıya olan Kaplan’ın sahip olduğu şirketlerden biri ise dikkat çekti. Kayyum atanan Leptin Diyet Danışmanlık AŞ, ‘Diyetim Geldi’ adı ile diyet yemekleri üretimi yapıyor. Şirketin yüzde 51 hissesi Kaplan’ın, kalan hisse ise Diyetisyen Utku Mustafa Zobu’a aitti. Şirketle ilgili dikkat çeken bir hisse devir işlemi oldu. Kaplan’ın gözaltına alınmasından iki hafta sonra tüm hisse Zobu’ya geçti.

MALLARI 26 KİŞİ ADINA KAYITLI

Rapora göre, Kaplan’ın mal varlığını akladığı isimler arasında Salih Durbaba, Ozan Can Yıldız, eniştesi Hasan Çalış, tutuklu durumdaki Fethi Koyuncu, Koyuncu’nun kız kardeşleri B. ve Y. Koyuncu, Tansel Aktan ile Azeri asıllı eşi Samira Ağayeva Aktan, Cemil Kumaşçıoğlu, kuyumcu Kürşat Tan Hakbilir ile iş kadını Nihal Akbaba gibi 26 isim yer aldı.