Ayhan Bora Kaplan soruşturması: Polis şefine rüşvet iddiası dosyaya girdi

Engin Şahin isimli bir şikayetçi, Ayhan Bora Kaplan'a yönelik soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde rüşvet verdiği kişinin eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Alp Aslan olduğunu teşhis etti. Arslan, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın bir isim olarak biliniyordu.

Ayhan Bora Kaplan’a yönelik soruşturma kapsamında açığa alınan ve Süleyman Soylu'ya yakınlığı ile bilinen eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Alp Aslan, Engin Şahin isimli bir şikayetçi tarafından teşhis edildi.

Şahin, rüşvet verdiği kişinin Aslan olduğunu söyledi.

T24’ten Tolga Şardan’ın aktardığına göre Kaplan soruşturmasında "kendisinden rüşvet istendiği ve istenilen rüşveti verdiği" yönünde ifade veren bir Engin Şahin, kendisinden istenilen rüşveti bizzat verdiği polis müdürü olarak Alp Aslan'ı teşhis etti.

Engin Şahin ifadesinde Alp Arslan'ın kendisini Abuzer Say olarak tanıttığını ve kendisini arayarak "Alp Müdür'e gereğini yapmamız gerek" diyerek 300 bin lira istediğini söyledi.

Şahin, "300 bin lira parayı Alp Aslan'a vermesi için Abuzer Say isimli şahsa elden nakit olarak verdim" dedi.

"300 BİN LİRA TESLİM ETMİŞ"

İki polis memurunun kendisine gösterdiği on kişi arasından 3 numaralı fotoğrafta Polis Müdürü Alp Aslan'ı tanıyan ifade sahibi Engin Şahin'in verdiği bilgiler sonrasında hazırlanan tek sayfalık "Fotoğraf Teşhis Tutanağı"nda şu değerlendirme yapıldı:

"(...) Yukarıda bulunan tabloda soldan 3. (üç) sırada olan şahıs ifademde, ben ifade verdikten 2 veya 3 gün kadar sonra, Abuzer Say beni arayarak Alp Aslan'ın benimle birlikte yemek istediğini söyledi ve Tepe Prime'nın zemin katında bulunan et restorantında yanımda çalışan Merve Atalay, Abuzer Say, Alp Aslan ve yanında ismini şu an için hatırlamadığım bir şahıs ile beraber akşam 20:00 sıralarında yemek yedik ve başımdan geçen konu hakkında konuştuk.

Alp Aslan, ‘Ayhan'ın (suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan... Y.N.) kendisinden it gibi korktuğunu ve gerekenin neyse kendisinin yapacağını' söyledi ve aynı gün saat: 22:00 sıralarından mekandan ayrıldık. Ertesi gün Abuzer Say, beni arayarak ‘abi, Alp Müdür'e gereğini yapmamız gerek' dedi. Ben de ‘gereken neyse yapalım' dedim. Abuzer Say bana ‘300 bin lira gerekli olduğunu' söyledi. Ben de bu parayı ödemeyi kabul ettim.

Şu an net tarihini hatırlamıyorum ancak 2021 yılı Temmuz ayının ilk haftasında Tepe Prime'da zemin katta bulunan şu an ismini hatırlamadığım bir et restorantında Abuzer Say isimli şahıs ile buluşmak için randevulaştık. Saat: 08:00 - 09:00 sıralarında Abuzer SAY ile buluşarak benden istedikleri 300 bin lira parayı Alp Aslan'a vermesi için Abuzer Say isimli şahsa elden nakit olarak verdim.' (…) şeklinde beyanda bulunduğu Alp Aslan isimli şahıstır. Kesin ve net olarak teşhis ederim.

Düzenlenen fotoğraf teşhis tutanağı tarafımızdan tanzimle altı birlikte imza altına alınmıştır. 03.10.2023 saat 19.00. (...)"

MEMURLAR İLE İLGİLİ AYRI SORUŞTURMA

Aslan'a rüşveti verdiğini iddia eden Şahin'in verdiği bilgi ve yaptığı teşhis tutanağındaki tespitler halen Ankara Adliyesi'ndeki soruşturma çerçevesinde araştırılıyor.

Bu arada Kaplan'la ilgili yapılan soruşturma kapsamında polisler başta olmak üzere çeşitli kamu görevlileriyle ilgili ayrı bir soruşturma dosyasına devam ediliyor.

İddiaya göre, memur suçlarına yönelik soruşturma dosyası beklendiği hızda yürütülemiyor.

Savcılık ve emniyet boyutunda "bir şeylerin beklendiği" yönünde değerlendirmeler var.

Kaplan soruşturması devam ederken, dosyayı yürüten kaçakçılık suçlarıyla mücadele bürosundan sorumlu Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Yıkılmaz, HSK tarafından görevden alınarak Yargıtay'a savcı atanmıştı.