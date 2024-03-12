Ayhan Bora Kaplan soruşturması: Soylu’nun kuzenine seçim öncesi dokunmak AKP'ye zarar verirmiş

Yurtdışına çıkmaya çalışırken yakalandıktan sonra organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle tutuklanan Ayhan Bora Kaplan dosyasında adı birçok yerde geçen eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sadık Soylu'nun ifadesini alınmak istendi. Ancak yargı kulislerinde dolaşan iddiaya göre, Sadık Soylu'ya seçim öncesi dokunulmasının AKP'ye zarar vereceği belirtilerek soruşturmaya müdahale edildi.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakınlığıyla bilinen ve yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanan mafya lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına tepeden müdahale geldiği iddia edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaplan soruşturması kapsamında Süleyman Soylu’nun kuzeni Sadık Soylu’nun ifadesini almak istedi. Ancak, Sadık Soylu’ya seçim öncesi dokunulmaması için soruşturmaya müdahale edildi. Soylu’ya dokunulmasının AKP’ye zarar vereceği iddia edildi.

halktv.com.tr'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; Kaplan soruşturmasında Sadık Soylu’nun adı geçti. İddianameye göre, Kaplan’ın 'adamlarının', mekanlarına gelen bir genci tanımadıkları için dövdüğü, bu gencin Sadık Soylu’nun oğlu olduğu, Kaplan’ın Sadık Soylu’nun oğlunu tanımadan dövdüğü 3 çalışanını 15 Şubat 2018 gecesi ayaklarından vurarak cezalandırdığı ifade edildi.

SÜLEYMAN SOYLU DEVREYE GİRDİ

Bunun üzerine savcılık, Sadık Soylu’nun ifadesini almak istedi. Ancak bu bilgi, Süleyman Soylu’ya gitti. Yargı camiasında dillendirilen iddiaya göre, Soylu bu konuyu kendisine yakın önemli bir isme iletti. Böylelikle Kaplan soruşturmasına tepeden bir el müdahale etmiş oldu. Sadık Soylu’ya yönelik seçim öncesi bir hamle yapılmasının doğru olmayacağı belirtildi. Ayrıca Sadık Soylu’ya yönelik atılacak adımın AKP'liCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile istişare edilmesi gerektiği iddia edildi.

"HERKES BANA VURMAK İSTİYOR"

Seyhan Avşar'ın ulaştığı Sadık Soylu ise, "Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında ifadeye davet edildiniz mi?" diye sorusuna yanıt vermedi, "Hayırlı günler diliyorum" diyerek telefonu kapattı.

Sonrasında Whatsapp üzerinden yapılan yazışmada ise Soylu, "Herkes bana vurmak istiyor. Allah'a havale ediyorum" dedi.

SÜLEYMAN SOYLU: 1 NİSAN SONRASINI BEKLEYİN

Süleyman Soylu ise, “Amerika’da Trump meselesini de bana sorarsanız sevinirim… Ukrayna-Rusya savaşı dahil hepsinin mesuliyetini de. Size tavsiyem 1 Nisan sonrasını beklemeniz ” diye konuştu.