Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 'köstebek' iddiası: Bilgi sızdıran polis görevden alındı!

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında, Kaplan'ın avukatına menfaat karşılığında bilgi sızdırdığı iddia edilen polis memuru görevden alındı.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

T24’ten Tolga Şardan’ın aktardığına göre Kaplan'la ilgili dosyada görev alan bir polis memuru görevden el çektirildi.

Polis memurunun eski şubesine gönderilerek hakkında araştırma başlatıldığı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nin Ayhan Bora Kaplan ve ekibine yönelik soruşturması devam ediyor.

Son olarak soruşturmada bir polisin görevden alındığı belirtildi.

Görevden el çektirilen polis memurunun dosyayla ilgili maddi menfaat karşılığında Ayhan Bora Kaplan'ın vekaletine sahip avukata bilgi sızdırdığı iddia edildi.

DİJİTAL VERİLER İDDİASI

Söz konusu iddiaların gerekçesinin ise Kaplan soruşturması sırasında el konulan dijital veriler olduğu öne sürüldü.

El konulan dijital verilerin incelenmesi ile birlikte siber suçlar uzmanı ekipteki polisin Kaplan'ın vekaletine sahip bir avukatla temasta olduğu iddiası gündeme geldi.

Polisin yeni elde edilecek taze verileri silmesi, yok etmesi, soruşturmayı etkisiz hale getirmeye çalıştığı da iddialar arasında yer aldı.