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Aykırı, Ajans Muhbir ve Haber Report'un yöneticileri gözaltında

Aykırı Haber, Ajans Muhbir ve Haber Report isimli web sitesi ve sosyal medya hesaplarının yöneticileri dahil 27 kişi gözaltına alındı.

Güncel
  • 20.09.2023 09:25
  • Giriş: 20.09.2023 09:25
  • Güncelleme: 20.09.2023 12:08
Kaynak: Haber Merkezi
Aykırı, Ajans Muhbir ve Haber Report'un yöneticileri gözaltında

Aykırı Haber, Muhbir ve Haber Report isimli web sitesi ve sosyal medya hesaplarının yöneticileri dahil 27 kişi, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. 

Emniyet güçleri, toplam 13 ilde operasyon düzenledi. Aykırı Haber web sitesi, Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak'ın gözaltına alındığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

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