AYM Başkanı Arslan'dan 'Bireysel başvuru kararları uygulansın' çağrısı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan İzmir'de konuştu. AYM'ye bireysel başvurunun hukukta bir 'devrim' niteliği taşıdığını belirten Arslan, bireysel başvuru kararlarının uygulanması çağrısı yaptı.

AYM Başkanı Zühtü Arslan, İzmir'de düzenlenen, "Adli Yargıda Bireysel Başvuru İhlal Kararları ve İhlalin Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması Bölge Toplantısı"nın açılışında konuştu.

Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayan Arslan, AYM'ye bireysel başvurunun kabul edildiği 2010 referandumunun ardından AYM'nin "Atatürk'ün gösterdiği gibi 'kimsesizlerin kimsesi' olma yolunda çok önemli görevler icra ettiğini" öne sürdü.

"BİREYSEL BAŞVURU DEVRİM YARATTI"

Zühtü Arslan, bireysel başvuruyla sadece AYM'nin değil tüm hukuk sisteminin bir dönüşüm yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bireysel başvuru, hukuk sisteminde bir devrim yaratmıştır. Mesela hukukun anayasallaşması olarak ifade edilen bir süreç başlamıştır. Birden fazla yorumcunun olduğu yerde birden fazla yorum vardır. Bu yorum farklılığı, yorum çeşitliliği, demokratik hukuk devletleri bakımından bir zenginlik geliştirir. Demokratik hukuk devletlerinde buna yer vardır. Ama yorum kakofonisine yer yoktur."

AYM'NİN BİREYSEL BAŞVURU KARARLARINA UYULMASI ÇAĞRISI

AYM’nin bireysel başvuru kararlarına uyulması konusunda mahkemelere ve kamu gücünü kullanan tüm organlara çağrı yapan Arslan, “Anayasa Mahkemesi’nden yeni bir ihlal kararı beklemeden kamu gücü kullanan organların burada belirlenen ilkeleri ve esasları dikkate alarak karar vermesi gerekir” dedi.

AYM kararlarının herkesi, her kurumu bağladığını vurgulayan Arslan, şunları söyledi:

"Objektif etkiyi biz bireysel başvurunun amacı bağlamında tartışmak durumundayız. Nedir o amaç, ihlallerin önlenmesi, yeni ihlallerin engellenmesi ve ihlalin kaynağının kurutulmasıdır. Bireysel başvurunun amacı tek tek herkesin temel hak ve özgürlüklerle ilgili hak ihlali iddialarını ele alıp çözüm bulmak değildir. Olamaz da... Bireysel başvurunun amacı hukuk sisteminin, hukuk düzeninin, yargının işleyişini hak ihlali üretmeyecek, ortaya çıkarmayacak bir noktaya getirmektir. Bu da ancak objektif etkiyle mümkündür."