AYM Başkanı Kadir Özkaya, Erdoğan ile görüştü
AYM Başkanı Kadir Özkaya, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.
Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya ile görüştü. .
Beştepe'de gerçekleşen ziyaret basına kapalı gerçekleşti.
Ziyarete ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya platformu X hesabından paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya’yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" denildi.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya’yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/GknTbe1psY— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) April 23, 2024