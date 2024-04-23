Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

AYM Başkanı Kadir Özkaya, Erdoğan ile görüştü

AYM Başkanı Kadir Özkaya, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

Güncel
  • 23.04.2024 14:28
  • Giriş: 23.04.2024 14:28
  • Güncelleme: 23.04.2024 14:56
Kaynak: Haber Merkezi
AYM Başkanı Kadir Özkaya, Erdoğan ile görüştü
Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı (X)

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya ile görüştü. .

Beştepe'de gerçekleşen ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

Ziyarete ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya platformu X hesabından paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya’yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" denildi.

BirGün'e Abone Ol