AYM Başkanı Zühtü Arslan: “Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz”

AYM Başkanı Zühtü Arslan, Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenen “Akademi Söyleşileri” kapsamında konuştu. Yargıtay'ın, milletvekili Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasından sonra ilk kez konuşan AYM Başkanı, “Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz” dedi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenen “Akademi Söyleşileri” kapsamında hâkim ve savcı adayları ile bir araya geldi.

Yargıtay'ın, cezaevinde tutulan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından ilk kez konuşan Arslan, “Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz” dedi.

AYM'den yapılan açıklamaya göre Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda konuşan Arslan, yargı ve hukukun temel fonksiyonunun, bireyin hak ve özgürlüklerini güvence altına almak olduğunu belirtti.

AA'nın aktardığına göre bütün yargı düzenlerinin ortak paydasının, hukuk devleti olduğunu vurgulayan Arslan, adaleti tesis etmeyen devletlerin uzun süre var olamayacağını, 'her şeyi yerli yerine koymak' suretiyle adaleti tecelli ettirmenin hakim ve savcıların görevi olduğunu aktardı.

Hakim ve savcı adaylarına mesleki anlamda tavsiyelerde bulunan AYM Başkanı Arslan, 'vicdanın esaret, aklın ise vesayet kabul etmeyeceğini' belirterek, "Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz" dedi.