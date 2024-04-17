AYM Başkanvekilliği'ne Basri Bağcı'nın seçilmesi Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği'ne Basri Bağcı'nın seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekilliği'ne Basri Bağcı'nın seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği'ne seçme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12. maddesine göre; 16 Nisan'da yapılan seçimde Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği'ne Basri Bağcı seçildi.