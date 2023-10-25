AYM, bugün Can Atalay’ın bireysel başvurusunu görüşecek

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın bireysel başvurusu bugün AYM'de görüşülecek. Atalay'ın avukatı Akçay Taşçı, AYM'nin bir ihlal kararı vermesini ve tahliye beklediklerini söyledi. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 12 Ekim'de başvurunun görüşülmesini, bir üyenin dosyaya hazırlanamadığını belirtmesi üzerine ertelemişti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), milletvekili seçilmesine ve mazbatasını almasına karşın cezaevinde tutulan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın bireysel başvurusunu bugün görüşecek.

Can Atalay'ın avukatı Akçay Taşçı, Cumhuriyet’e verdiği demeçte Anayasa Mahkemesi’nin de bir ihlal kararı vermesini ve tahliye beklediklerini söyledi.

Taşçı, “İhlal kararı çıkarsa Anayasa Mahkemesi’nin kararının yerine getirilmesi için hüküm veren mahkeme olan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuracağız” dedi.

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NE OLMUŞTU?



TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın, "milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle yapılan başvuru, Yargıtay 3. Ceza Dairesince reddedilmişti. Bunun üzerine Atalay'ın avukatları yargılamada durma kararı verilmesi ve tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Bu arada Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 12 Ekim'de başvurunun görüşülmesini, bir üyenin dosyaya hazırlanamadığını belirtmesi üzerine ertelemişti.