AYM, Can Atalay görüşmesini erteledi!

Anayasa Mahkemesi, bugün yapılması planlanan Can Atalay dosyasına ilişkin görüşmeyi ileri bir tarihe erteledi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi davasında aldığı 18 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bireysel başvurusunun görüşmesini ileri bir tarihe erteledi.

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre, toplantı öncesinde başvuruya ilişkin çalışmasını tamamlayan AYM raportörü, Can Atalay'ın haklarının ihlal edildiği yönünde görüş bildirmişti.

Bir üyenin dosyaya hazırlanamadığını belirtmesi üzerine, Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü gereği dosyanın görüşülmesinin başka güne bırakıldığı öğrenildi.

Atalay hakkında yapılan bireysel başvuruda, milletvekili seçilerek yasama dokunulmazlığı kazanan başvurucunun yargılamada durma kararı verilmesi talebinin reddedilerek yargılamaya devam edilmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği belirtilmişti.