AYM, Can Atalay'ın başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti

AYM, Can Atalay’ın tahliye ve hakkındaki yargılamanın durdurulması istemini bugün görüştü. AYM, Atalay’ın başvurusunu Genel Kurul’a sevk etti.

Gezi Davası'nda aldığı hapis cezası onanan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın "hak ihlali" başvurusu Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) bugünkü toplantısında ele alındı.

Toplantıda, başvuruya ilişkin incelemesini yapan AYM'nin, başvurunun kabulüne, reddine ya da Genel Kurul’a sevkine karar vermesi bekleniyordu.

AYM, Can Atalay'ın başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti. Genel Kurul'un ne zaman toplanacağına dair bir açıklama yapılmadı.

Gezi Davası'nda 18 yıl hapse mahkum edilerek tutuklanan Can Atalay, milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmedi.

Gezi Davası'nın gönderildiği Yargıtay başsavcılığı, Gezi Parkı davasında temyiz talepleriyle ilgili görüşünü 7 Temmuz’da açıklamış, görüşte mimar Mücella Yapıcı dışındaki beş kişinin mahkumiyet kararının onanması talep edilmişti. Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi, TİP’ten milletvekili seçilen Can Atalay’ın tahliye talebini reddetmiş, bu karara karşı yapılan itiraz da 4’üncü Ceza Dairesi tarafından reddedilmişti.

Bunun üzerinde Atalay, avukatları aracılığıyla AYM'ye bireysel başvuruda bulunmuştu. Avukatların başvurusunda, Atalay’ın milletvekili seçilmiş olmasına karşın tahliye edilmemesinin anayasal hak ihlali olduğu belirtilmişti. Atalay’ın ‘adil yargılanma hakkının’, ‘seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının’ ve ‘kişi hürriyeti ve ‘güvenliği hakkının’ ihlal edildiği aktarılmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise daha önce yaptığı açıklamalarda, TBMM Başkanlığı’nın, Yargıtay’dan gelecek sonuca göre hareket edeceğini söylemişti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise Atalay’la ilgili bir soruya şu yanıtı vermişti:

"Can Atalay'la ilgili Meclis'in tavrı ortadadır. Milletvekillerinin yemin ettiği gün Can Atalay ismi okunmuştur. Daha sonra Meclis'te insan hakları izleme komisyonu kurulduğunda bağımsızlara düşen üyeliklerden birisi Can Atalay'a verilmiş, bu konuda partilerin tamamı bir anlayış birliği içinde olmuştur. Burada Meclis kendisini mahkeme yerine koyacak da değildir. Mahkeme kararını verecek, tutukluluk halini kaldıracak ve yemin etmesi ve sonraki yasal süreçlerin devam etmesi mümkün olabilecektir."

TİP, ATALAY İÇİN YÜRÜYÜŞ BAŞLATMIŞTI

Öte yandan TİP, Yargıtay tarafından Gezi Parkı Davası'nda aldığı 18 yıl hapis cezası onanan Can Atalay için adalet yürüyüşü başlatmıştı. TİP, Atalay için başlattığı "Özgürlük Yürüyüşü"nü beşinci gününde de sürdürüyor.

Yürüyüşün beşinci gününde Hatay'ın İskenderun ilçesinden yola çıkan TİP Genel Başkanı Erkan Baş’a Hatay Tabip Odası ve Eğitim Sen Hatay Şubesi eşlik ediyor.