AYM'deki Demirtaş görüşmesine "üye" engeli

AYM, AİHM kararına rağmen tahliye edilmeyen ve ikinci kez tutuklanan Selahattin Demirtaş'ın başvurusunun görüşülmesini bir üyenin "Dosyaya hazırlanamadım" demesi üzerine erteledi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 6 yıl 8 ay 21 gündür cezaevinde olan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın ikinci tutukluluğu ve bunun ardından gelen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi’nin ihlal kararının uygulanmamasına ilişkin yaptığı bireysel başvuruyu gündemine aldı.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, toplantı sırasında bir üyenin "Dosyaya hazırlanamadım" demesi üzerine görüşme ileri bir tarihe ertelendi. Bu üyenin AYM'de "iktidar lehine" karar veren üyelerden olduğu öğrenildi.

Dönemin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016 tarihinde Diyarbakır'da gözaltına alınmıştı. Daha sonra "terör örgütü üyeliği ve örgüt adına suç işleme" iddiasıyla tutuklanan Demirtaş, Edirne F Tipi Cezaevi'ne konuldu. Demirtaş hakkında 31 fezlekede 7 ayrı suç iddiasıyla 43 yıldan 142 yıla kadar hapis istemiyle ana dava açıldı. Demirtaş, çözüm sürecinde yaptığı bir konuşma nedeniyle İstanbul'da "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AİHM KARARI UYGULANMADI, YENİDEN TUTUKLANDI

Bu süreçte avukatların başvurusu üzerine AİHM, ilk ihlal kararını 20 Kasım 2018'de verdi ve Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu karara karşı "Bizi bağlamaz. Karşı hamlemizi yapar işi bitiririz" diye tepki gösterdi. AİHM'nin kararını Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi de uygulamadı. Dosya itiraz üzerine AİHM Büyük Dairesi'ne gitti. Bu arada İstinaf, Demirtaş'ın 4 yıl 8 aylık cezasını onadı. Böylece Demirtaş hem tutuklu hem de hükümlü haline geldi.

Demirtaş, ana davada yargılanmaya devam ederken AİHM Büyük Daire, ihlal kararının uygulanmamasını 18 Eylül 2019'da ele alacaktı. Ancak yerel mahkeme, AİHM'in olası kararını devre dışı bırakmak amacıyla 2 Eylül 2019'de Demirtaş'ın ve avukatların boykot ettiği duruşmada sürpriz bir tahliye kararı verdi. Ancak Demirtaş, daha önce kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tahliye edilmedi. Demirtaş'ın ana davada yattığı süre, kesinleşmiş cezasından mahsup edilince cezaevi kapısı açıldı.

Ancak bu kez de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani soruştırması kapsamında Demirtaş'ı 20 Eylül 2019'da cezaevinde gözaltına aldı. Demirtaş, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla çıkarıldığı sulh ceza hâkimliği kararıyla tutuklandı. Böylece Demirtaş'ın tahliyesi bir kez daha engellendi.

AİHM BÜYÜK DAİRE'DEN İHLAL KARARI

Demirtaş'ın tahliye edilmemesi üzerine dosyayı yeniden görüşen AİHM Büyük Daire, 22 Aralık 2020'de ihlal kararına imza attı. Demirtaş'ın tutukluluğunun “siyasi saiklerle” olduğunu belirten AİHM, eski HDP liderinin serbest bırakılmasını istedi. Ancak Türkiye, bu kararı da yerine getirmedi.

Demirtaş'ın yargılandığı ana dava ile tutuklu olduğu Kobani davası Mayıs 2021'de birleştirildi. Dava, bundan sonra Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürmeye başladı.

AVUKATLARI AYM'YE BAŞVURDU

Öte yandan Demirtaş'ın avukatları, Demirtaş'ın 20 Eylül 2019'daki ikinci tutukluluğu, 22 Aralık 2020'deki AİHM kararının uygulanmaması ve tutukluluğunun devamına karar verilmesi nedeniyle AYM'ye bireysel başvuruda bulundu.

AYM Genel Kurulu, tüm başvuruları birleştirerek Demirtaş’ın tutukluluk dosyasını gündemine almıştı.

Toplantıda, "tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluğa ilişkin kararların etkili itiraz güvencesi içermeyen, bağımsız ve tarafsız hâkim ilkelerine aykırı olan sulh ceza hâkimliklerince verilmesi nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiası" ele alınacaktı.

AYM teamüllerinde de bir üyenin dosyaya yeterince hazırlanmamasını gerekçe göstermesi, toplantının ertelenmesine neden olabiliyor. AYM Başkanı Zühtü Arslan da bu nedenle Demirtaş dosyasının görüşülmesini ileri bir tarihe erteleme kararı aldı.

Mahkeme, önümüzdeki toplantıda eğer ihlal kararı verirse Demirtaş'ın tahliyesi gündeme gelecek.