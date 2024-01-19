AYM'den 3 siyasi parti hakkında karar

Uyanış Partisi, Türkiye Yaşam Partisi ve Yeni Yol Partisi'nin hukuki varlıkları, ilk büyük kongrelerini yapmadıkları ve zorunlu organlarını oluşturmadıkları için Anayasa Mahkemesince sona erdirildi.

Güncel 19.01.2024 10:41 Giriş: 19.01.2024 10:41

Güncelleme: 19.01.2024 10:46 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Anayasa Mahkemesi, Uyanış Partisi, Türkiye Yaşam Partisi ve Yeni Yol Partisi'nin hukuki varlıklarının sona erdiğine karar verdi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu partilerin ilk büyük kongrelerini yapmadıkları ve zorunlu organlarını oluşturmadıkları gerekçesiyle hukuki varlıklarının sona erdiğine karar verilmesi adına Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruları inceleyen Yüksek Mahkeme, Uyanış Partisi, Türkiye Yaşam Partisi ve Yeni Yol Partisinin dağılmış sayılarak hukuki varlıklarının sona erdiğine hükmetti. Mahkeme, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu gereği söz konusu partilerin tüm mallarının hazineye geçmesine, gereğinin yapılması için de karar örneklerinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verdi. AYM'den kamu görevlileri için ikramiye kararı: 'Yüzde 2 şartı' iptal edildi Erdoğan 48 ili duyurdu: Ankara'da Turgut Altınok, İzmir'de Hamza Dağ aday