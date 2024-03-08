AYM'den 'Don Kişot' kararı

AYM, İspanyolca öğrenen Hasan Ataç isimli bir tutuklunun cezaevinde dil kazanımlarını kaybetmemek için talep ettiği Don Kişot kitabının teminini reddeden Ceza İnfaz Kurumu'nun kararını, geçersiz saydı. Tutuklunun talebinin kabulüne karar verdi.

Güncel 08.03.2024 01:09 Giriş: 08.03.2024 01:09

Güncelleme: 08.03.2024 01:15 Kaynak: ANKA

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