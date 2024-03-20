AYM'den özel hayata saygı kararı

AYM, Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan iki doçentin profesörlüğe yükselme ve atama için beş yıl süreyle gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmama şartının, özel hayata saygı hakkını ihlal ettiğine dair itirazlarını kabul etti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan iki doçentin profesörlüğe yükselme ve atama için beş yıl süreyle gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmama şartının, özel hayata saygı hakkını ihlal ettiğine dair itirazlarını kabul etti.

AYM'nin iki doçentin açtığı ihlal davası sonucu profesörlüğe yükselme ve atama için beş yıl süreyle gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmama şartının özel hayata saygı hakkını ihlal ettiğine ilişkin 29 Aralık 2023'te verdiği karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Doçentlerin özel hayata saygı hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle itiraz ettikleri 10 Kasım 2017 tarihindeki öğretim üyesi alım ilanında yer alan ifade şöyle:

"Ataması yapılacak olanlar, 5 (beş) yıl süre ile (kurum dışında eğitim-öğretim ve araştırma etkinlikleri hariç) gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmayacaklarını yazılı olarak beyan eder ve yazılı beyanlarının ekinde halihazırda gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmadıklarını teyit eden resmi belgeleri sunarlar."