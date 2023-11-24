AYM'den Veli Saçılık ve annesi Kezban Saçılık için hak ihlali kararı

AYM, 2017 KHK ile görevlerinden uzaklaştırıldıktan sonra açlık grevine başlayan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek eyleminde darp edilerek gözaltına alınan Veli Saçılık ve polis tarafından yerde tekmelenen Kezban Saçılık hakkında 'hak ihlali' kararı verdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2017'de yılında Ankara'da Yüksel Caddesi'nde düzenledikleri eylemde darp edilerek gözaltına alınan Veli Saçılık ve polis tarafından yerlerde tekmelenen annesi Kezban Saçılık hakkında ağır bir hak ihlali kararı verdi.

AYM, Veli Saçılık'ın, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek vermek için 2017 yılında düzenlediği eylemde polisler tarafından maruz kaldığı müdahaleye ilişkin başvurusunu 6 yıl sonra karara bağladı. AYM, Saçılık ve annesi hakkında “kötü muamele yasağı” ile “toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlal edildiğine” hükmetti.

T24'te yer alan habere göre AYM, polisler hakkında açılan soruşturmada, başsavcılığın “müdahale sırasında yaralanmalarının doğal olduğu” gerekçesiyle verdiği takipsizlik kararını da inceledi. Delilleri eksik bulan ve polislerin ifadesinin bile alınmadığına dikkat çeken AYM, olayla ilgili soruşturmanın yenilenmesini istedi.

'İNSAN HAYSİYETİYLE BAĞDAŞMAYAN MUAMELE'

“Somut olay bir bütün olarak değerlendirildiğinde eylemin insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele şeklinde nitelendirilmesi uygun görülmüştür” diyen AYM, Saçılık ve annesine de ayrı ayrı tazminat ödenmesine hükmetti.

MANEVİ TAZMİNAT KARARI

“İnsan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlali” kararı da veren AYM, bu ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yeniden soruşturma başlatmasına karar verdi. AYM, Veli Saçılık ile annesine de ayrı ayrı 20 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.