AYM hukuksuzluğa mutlaka dur demeli

Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi (AYM) bugün kamuoyunda ‘dezenformasyon yasası’ olarak bilinen Türk Ceza Kanunu’nun 217/A Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma maddesinin iptalini görüşecek. Konuya ilişkin açıklama yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) bu maddenin iktidarın sopası haline geldiğini vurguladı. Açıklamada şunlar denildi: “Bir haftada yedi gazeteciyi etkileyen soruşturma, gözaltı ve tutuklamaya tanıklık ettik. TCK’nın 217/A Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma maddesinin de iktidarın yeni sopası olduğunu bir kez daha gördük. T24 yazarı Tolga Şardan’ın tutuklanmasıyla Anayasa Mahkemesi’ne de gözdağı verilmiştir. Tolga Şardan’ 6 Kasım 2023 Pazartesi günü tahliye edilerek bu yanlıştan dönülmüştür.

İktidarın özellikle son yedi yıldır; yaptığı değişikliklerin hepsi adeta gazetecileri ve halkın düşünceyi ifade özgürlüğünü engellemeyi içermektedir. Acımasızca düşman ceza hukuku anlayışıyla kullanılmaktadır.” Açıklamada bu maddenin Anayasa’nın birçok maddesine aykırı olduğu ifade edildi ve “Bu hukuksuzluğa Anayasa Mahkemesi’nin dur demesini bekliyoruz” denildi.

GAZETECİLER NÖBETTE

Öte yandan basın örgütleri maddenin görüşüldüğü sırada AYM önünde nöbette olacak. Basın Konseyi, ÇGD, Gazeteciler Cemiyeti, TGS, Haber Sen’den oluşan basın meslek örgütleri, maddenin iptali için serbest kürsü kuracak.

Bu madde kapsamında bugüne kadar 29 gazeteciye soruşturma açıdı, 6 gazeteci gözaltına alındı, 4 gazeteci ise tutuklandı.