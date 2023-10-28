AYM kararı yine çiğnendi: Cumartesi Anneleri 970. haftada da gözaltında

Cumartesi Anneleri’nin, Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklaması 29'uncu kez engellendi. Eylemin 970'inci haftasında polis ablukasıyla Cumartesi Anneleri ve hak savunucuları gözaltına alındı.

Asena TUNCA

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana İstanbul Taksim'deki Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, 970'inci haftada da polis engeliyle karşılaştı.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği hak ihlali kararı Beyoğlu Kaymakamlığı'na tebliğ edilmesine rağmen Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı’na çıkması 29'uncu kez polis tarafından engellendi.

Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Galatasaray Meydanı'na çıkmak isteyen kayıp yakınları ve hak savunucularının gözaltına alındığı aktarıldı.

AYM Kararlarına rağmen #CumartesiAnneleri970Hafta'mızda yine engelleme, yine gözaltı.

İki hafta önce kayıp yakınlarını işkenceyle gözaltına alan kolluk ekibi yine meydanda. pic.twitter.com/WGQ0qxouEw — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) October 28, 2023

Cumartesi Anneleri'ne destek için gelen HEDEP Milletvekili Kezban Konukçu, basın mensuplarına açıklama yaptı. Dokunulmazlığı olmasına rağmen zorla dışarı atıldığını anlatan Konukçu, şunları söyledi:

"Ben sadece orada insanlar işkence görmesin, işkence görmeden gözaltına alınsın diye, kayıt altına alıyorum olayları. Beni iterek kakarak dışarıya çıkardılar ve benden sonra ne olduğunu bilmiyorum orada. 6 tane kelepçe mi taktılar, insanlara ters kelepçe mi yaptılar, işkence mi yaptılar bilmiyorum.

Peki bu ülkenin geleceği ne olacak? Daha birkaç gün önce bir öğrencimiz devletin yurdunda kalırken asansör düştü. Defalarca bakım yapılsın denilen ama bakımı yapılmayan asansörde öldü bizim öğrencilerimiz. İnsanlarımız ölüyor. İş cinayetlerinde, kadın cinayetinde ölüyor. Bu ölümlere karşı ses çıkarmamız gerekiyor. Biz daha iyi bir hayat istiyoruz. Eşit, kardeşçe, özgürce bir hayat istiyoruz. Ama şu anki vaziyette sadece nefes alabilmek için bu iktidardan kurtulmamız gerekiyor. Cumartesi İnsanları'nın kararlılıklarını, inatlarını, dirençlerini, dayanışmalarını selamlıyorum."

HEDEP Milletvekili Kezban Konukçu

MÜDAHALE YARGI KARARINA RAĞMEN SÜRÜYOR

Cumartesi Anneleri'nden Maside Ocak, 700. haftadaki (25 Ağustos 2018) polis müdahalesini AYM'ye taşıdı.

Ocak, başvurusunda "24 yıldır süren etkinliğin barışçıl bir şekilde yapıldığını, yasaklamaya ilişkin herhangi bir tebligat yapılmadığını ve bunun yanı sıra kolluk gücünün orantısız güç kullanarak toplantıyı dağıttığını, müdahale ve gözaltı sırasında yaralandığını belirterek kötü muamele yasağı ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğini" dile getirdi.

Yüksek mahkeme "kötü muamele" iddiasını reddederken, Anayasa'nın 34. maddesinde düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Maside Ocak'a 13 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Karar oy çokluğuyla çıktı.

Karara karşı oy kullanan tek isim ise İçişleri Bakanı yardımcısı iken AYM üyeliğine atanan ve geçtiğimiz günlerde AYM'nin Can Atalay için verdiği hak ihlali kararında karşı oy kullanan Muhterem İnce oldu.